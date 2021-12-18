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Экс-главу SEC Джея Клейтона раскритиковали за публикацию в поддержку блокчейна

Экс-главу SEC Джея Клейтона раскритиковали за публикацию в поддержку блокчейна


Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон опубликовал в блоге WSJ статью под названием «Будущее Америки зависит от блокчейна». В криптосообществе раскритиковали его.


В тексте Клейтон призвал правительство США к использованию преимуществ технологии блокчейн [4 — edge]. По его словам, государству следует действовать быстро.


«Сири, включи [песню] Ironic Аланис Мориссетт», — написал CEO Ripple Брэд Гарлингхаус.




За день до ухода в отставку Клейтон подписал иск против Ripple. В декабре 2021 года некоммерческая организация Empower Oversight потребовала от SEC раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников.


В августе правозащитники заявили о вероятной аффилированности экс-главы отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана, Джея Клейтона и руководителя подразделения, подавшего иск к Ripple, Марка Бергера.


«Присоединение бесстыдных оппортунистов, таких как Джей Клейтон, к криптоиндустрии свидетельствует о положительном развитии и показывает, насколько опасно вести политическую борьбу против самого быстрорастущего техносектора США — единственного, в котором мы полностью доминируем над нашими соперниками в Китае», — написал основатель Messari Райан Селкис.





Ранее Fox Business опубликовал масштабное расследование дела SEC против Ripple. Журналисты пришли к выводу, что стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.


Напомним, 23 декабря 2020 года Клейтон покинул должность председателя SEC, которую занимал с 4 мая 2017 года. За время его работы регулятор добился приказов на выплату штрафов и возмещений средств на сумму более $14 млрд и вернул инвесторам $3,5 млрд.


Под руководством Клейтона на базе биткоина и Ethereum запущены регулируемые фьючерсы, но так и не одобрены заявки на запуск биржевых фондов на основе первой криптовалюты.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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