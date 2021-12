Экс-главу SEC Джея Клейтона раскритиковали за публикацию в поддержку блокчейна

Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон опубликовал в блоге WSJ статью под названием «Будущее Америки зависит от блокчейна». В криптосообществе раскритиковали его.

В тексте Клейтон призвал правительство США к использованию преимуществ технологии блокчейн [4 — edge]. По его словам, государству следует действовать быстро.

«Сири, включи [песню] Ironic Аланис Мориссетт», — написал CEO Ripple Брэд Гарлингхаус.

За день до ухода в отставку Клейтон подписал иск против Ripple. В декабре 2021 года некоммерческая организация Empower Oversight потребовала от SEC раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников.

В августе правозащитники заявили о вероятной аффилированности экс-главы отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана, Джея Клейтона и руководителя подразделения, подавшего иск к Ripple, Марка Бергера.

«Присоединение бесстыдных оппортунистов, таких как Джей Клейтон, к криптоиндустрии свидетельствует о положительном развитии и показывает, насколько опасно вести политическую борьбу против самого быстрорастущего техносектора США — единственного, в котором мы полностью доминируем над нашими соперниками в Китае», — написал основатель Messari Райан Селкис.

Having shameless opportunists like Jay Clayton join the crypto bandwagon is a positive development for crypto.



It shows how dangerous it’s getting politically to fight the highest growth sector of American tech - the only one where we completely dominate our rivals in China. https://t.co/mMVjwv7cQT