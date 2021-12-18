Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Каждый месяц мы публикуем список игр, которые, на наш взгляд, являются кандидатами на удаление из подписки Game Pass в ближайшее время. На этой неделе стало известно, что в конце декабря из Game Pass будет удалено 5 проектов, тем самым, теперь мы знаем полный список игр, которые будут удалены из подписки до конца года.
Приведем список игр, которые, как мы считаем, являются кандидатами на удаление из Game Pass в январе 2022 года:
Shadow Warrior 2
ARK: Survival Evolved — Explorer’s Edition
Overcooked! 2
Totally Accurate Battle Simulator
Frostpunk
Children of Morta
A Plague Tale: Innocence
Control
PHOGS!
Slime Rancher
Yes, Your Grace
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition
Monster Sanctuary
GreedFall
Superhot: Mind Control Delete
Code Vein
Monster Train
MotoGP 20
Neoverse
Injustice 2
Torchlight III
Desperados III
Donut County
Cyber Shadow
The Medium
Yakuza 3: Remastered
Yakuza 4: Remastered
Yakuza 5: Remastered
Напомним, каким образом формируется данный список. Как показала практика работы подписки Game Pass, большинство проектов от сторонних издательств/студий добавляют в подписку на 12 месяцев (+/- 1 месяц). Если игра пользуется популярностью (или по каким-то другим причинам), ее нахождение в сервисе продлевают еще на год. Не исключено, что соглашения иногда заключаются сразу на несколько лет (что тоже кратно 12 месяцам).
В списке выше игры, которые были добавлены в подписку Game Pass в декабре-январе прошлых лет. Соответственно, у них максимальные шансы быть удаленными из Game Pass в январе этого года.Напоминаем, это не официальный список того, какие игры будут удалены из подписки. Публикацией данных списков мы хотим помочь игрокам успеть пройти игры по Game Pass, которые являются кандидатами на удаление из подписки. Заметная часть этих игр точно останется в подписке.