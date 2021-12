Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года





Каждый месяц мы публикуем список игр, которые, на наш взгляд, являются кандидатами на удаление из подписки Game Pass в ближайшее время. На этой неделе стало известно, что в конце декабря из Game Pass будет удалено 5 проектов, тем самым, теперь мы знаем полный список игр, которые будут удалены из подписки до конца года.

Приведем список игр, которые, как мы считаем, являются кандидатами на удаление из Game Pass в январе 2022 года:

Shadow Warrior 2ARK: Survival Evolved — Explorer’s EditionOvercooked! 2Totally Accurate Battle SimulatorFrostpunkChildren of MortaA Plague Tale: InnocenceControlPHOGS!Slime RancherYes, Your GraceDragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive EditionMonster SanctuaryGreedFallSuperhot: Mind Control DeleteCode VeinMonster TrainMotoGP 20NeoverseInjustice 2Torchlight IIIDesperados IIIDonut CountyCyber ShadowThe MediumYakuza 3: RemasteredYakuza 4: RemasteredYakuza 5: Remastered

Напомним, каким образом формируется данный список. Как показала практика работы подписки Game Pass, большинство проектов от сторонних издательств/студий добавляют в подписку на 12 месяцев (+/- 1 месяц). Если игра пользуется популярностью (или по каким-то другим причинам), ее нахождение в сервисе продлевают еще на год. Не исключено, что соглашения иногда заключаются сразу на несколько лет (что тоже кратно 12 месяцам).

В списке выше игры, которые были добавлены в подписку Game Pass в декабре-январе прошлых лет. Соответственно, у них максимальные шансы быть удаленными из Game Pass в январе этого года.

Напоминаем, это не официальный список того, какие игры будут удалены из подписки. Публикацией данных списков мы хотим помочь игрокам успеть пройти игры по Game Pass, которые являются кандидатами на удаление из подписки. Заметная часть этих игр точно останется в подписке.