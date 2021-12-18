Ювелирный салон горел днем 18 декабря в 130 квартале

18 декабря в в 13:30 в пожарно-спасательную службу Иркутска сообщили о пожаре в деревянном двухэтажном здании на улице Седова 2/1. На момент прибытия пожарных помещения ювелирного салона Pava Jewelry, расположенного в этом здании, были полностью в дыму, работники самостоятельно покинули магазин. Пострадавших нет.

По оперативной информации пожар начался во время огневых работ, проводимых подрядной организацией. В 14:10 пожар локализовали. Сотрудники МЧС России продолжают работать на месте, производится контрольное вскрытие перегородок и внутренней обшивки, проливка строительных конструкций. Дознаватели МЧС России проведут проверку и установят точную причину пожара.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области