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Кабмин одобрил оказание финансовой поддержки 11 регионам

Кабмин одобрил оказание финансовой поддержки 11 регионам

13:49  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Правительство России



Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов выделят 11 регионам в 2021 году, соответствующий проект распоряжения одобрил кабмин. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Вопрос выделения средств в числе прочих обсуждался на заседании правительства в четверг 16 декабря.

Кроме того, правительство РФ одобрило выделение дополнительной финансовой помощи регионам на социально значимые и первоочередные расходы консолидированных бюджетов.

В Счётной палате обдумают, как регионам увеличить объём собственных средств


Ранее дотации и субсидии устойчивым регионам предложили заменить дополнительными доходами. 

По мнению сенатора Галины Солодун, ключевой задачей остаётся укрепление на долгосрочный период собственной доходной базы регионов.

«Шестьдесят процентов налога на прибыль сегодня поступают в бюджеты десяти регионов, — напомнила сенатор. — В связи с этим часть поступающих в регионы федеральных средств приходят в виде межбюджетных трансферов. Но такая система выравнивания доходов регионов не обладает достаточным потенциалом для формирования равных возможностей для развития социальной сферы и инфраструктуры».

В связи с этим Солодун предложила заменить дотации и субсидии устойчивым региональным бюджетам дополнительными налоговыми и неналоговыми доходами.



#в регионах


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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