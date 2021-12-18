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Кети Топурия рассказала о детях своего мужа

Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
35-летняя певица Кети Топурия недавно родила первого совместного ребенка Льву Деньгову. Как оказалось, у мужа артистки уже есть двое детей. Кети Топурия недавно ставшая мамой, согласилась рассказать в интервью о своей семейной жизни с новым мужем Львом Деньговым. Известно, что солистка «А-Студио» состоит в отношениях с дипломатом уже третий год, а в ноябре прошлого года она вышла за избранника замуж. В то время певица уже находилась в положении и в январе родила сына, которого назвала Адам. Не секрет, что у Топурии подрастает еще дочь Оливия от первого брака с Львом Гейхманом, есть наследники и у Деньгова. Артистка уточнила, что ее супруг воспитывает не только сына Леонида, благодаря которому они с предпринимателем и познакомились, но и дочь Шошану, так что сейчас у них с мужем «на двоих четверо детей».
Лев Деньгов с детьми Леонидом и Шушаной «Он самый лучший отец на свете. Кроме того, что у нас общий ребенок есть, у него есть еще Леонид и Шошана от первого брака. Дети прекрасные, мы общаемся, отдыхаем вместе, и мама детей в прекрасных отношениях… Это так хорошо и весело. Я всегда хотела иметь большую семью», — призналась Топурия. Кети добавила, что готова родить Деньгову и второго малыша, потому что она с детства жила в уверенности, что будет многодетной мамой. «Я всегда хотела троих, с детства. Когда у меня спрашивали: «Сколько у тебя будет детей?» Я говорила: «Трое». Потому что я была одна, и мне всегда хотелось иметь братьев или сестер, больше даже сестру хотела», — поделилась Топурия в YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Кети Топурия с мужем и детьми Напомним, Кети Топурия познакомилась с будущим мужем, когда ее пригласили выступить на его дне рождения. Артистку с Львом Деньговым фактически свел его старший сын. Мальчик захотел сфотографироваться с певицей и попросил папу пойти в гримерку к звезде. Солистка «А-Студио» удивительно быстро нашла общий язык с дипломатом, а роман их начался с задушевного общения по телефону.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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