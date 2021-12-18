Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 150 тысяч человек с начала пандемии

По данным на 18 декабря в Иркутской области за сутки зафиксировано 586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 150 087 случаев коронавируса.

Из стационаров выписали 123 человека, продолжают лечение в больницах 3 693 пациента. Выздоровели 687 жителей Иркутской области, всего за все время — 120 378 человек.

За сутки умерли 26 человек с коронавирусом: 23 — от COVID-19 (всего — 6 817), от иных заболеваний — 3 человек (572).