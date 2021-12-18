Кристина Асмус потеряла тысячи поклонников за призыв вакцинироваться

Актриса Кристина Асмус в шоке от поведения людей. Артистка рассказала своим фолловерам, что серьезно переболела гриппом. Впервые у нее из-за этого сорвались съемки. «Мы месяц провели в больнице» — пожаловалась она. В качестве вывода из этой истории она написала: «Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья. Болеть — очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих». В итоге актриса получила волну нереального хейта, в котором как только ее не называли. В личном блоге звезда пожаловалась, что ее обвинили в продажности, дескать «на все готова ради денег».Кристина Асмус «Государственная подстилка!! Тебе заплатили! Пропаганда!! Отписка! Шлюха! На всё готова ради денег!…Это, а также проклятия и публичное сжигание меня на костре можно почитать в комментариях к моему предыдущему посту 😅🙊Там я написала, что тяжело переболела гриппом с осложнениями. А также то самое слово, которое нельзя называть 😂😂😂 И понеслааааааась!!!!! 1000 людей отписались за 2 часа!! И меня обвинили во всех смертных грехах сразу. Даже чуть ли не в развале Союза 🤪🙈Ладно, сорян, что написала «вакцинируйтесь», вместо «не знаю, как вы, а я после месяца в больнице всё-таки за вакцину» 💉 Согласна, это разные вещи. Но вы тоже хороши, блин 😂 Теперь уже и открытость в инстаграм воспринимается как агитка и проплаченный пост. Я тоже была о вас лучшего мнения 😂😂😂Эй! 1000! Возвращайтесь обратно! Я теперь буду стараться избегать глаголы в постах 😂😂😂», — удивилась Кристина Асмус.