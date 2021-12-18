Лиза Арзамасова гордится мужем-именинником и считает его гением

26-летняя актриса Лиза Арзамасова трогательно поздравила Илью Авербуха с 48-летием, назвав его гением. Лиза Арзамасова уже почти год счастлива в браке с Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года. Солидная разница в возрасте не мешает супругам наслаждаться семейным счастьем. Кроме того, 4 месяца назад актриса подарила мужу сына, которого назвали Львом. Сегодня Илья Авербух отмечает свой день рождения. Фигуристу исполнилось 48 лет. Лиза Арзамасова поспешила поздравить супруга с праздником. Она разместила совместный с мужем снимок в Instagram и призналась, что самые главные и важные словам сказала ему наедине. При этом актриса тепло поздравила Илью и отметила, что считает его гением.Илья Авербух и Лиза Арзамасова «Все самые важные слова - тайные. Всё самое главное - дома. ❤️ А то, чего хочется пожелать громко, так, - чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно - смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж - Гений! Во всех проявлениях! С Днём Рождения, Илюша! ❤️ А♾А», написала Елизавета. «Спасибо жизнь моя…моя бесконечность….», откликнулся на поздравление Илья Авербух. Интересно, что ни Лиза, ни Илья не спешат рассказывать о том, когда и как между ними завязались отношения. В одном из интервью актриса призналась, что хочет оставить это в тайне для того, чтобы однажды рассказать в домашней обстановке своим детям историю их романтического знакомства. Арзамасова уверена, что не стоит выставлять на всеобщее обозрение совсем личные вещи, такие как начало романа. Лиза Арзамасова наслаждается материнством, правда не забывает и о работе. Она приступила к репетициям, а также пробует себя в новом амплуа. На прошлой неделе актриса рассказала, что в ближайшее время готовится выпустить книгу. В нее войдут рассказы, которые, по словам актрисы, будут интересны детям и взрослым.