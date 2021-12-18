Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Любовные гороскопы помогают делать так, чтобы в отношениях царила гармония, а любовная лодка никогда не переворачивалась. Прогноз от астрологов поможет вам сделать последнюю полноценную неделю этого года удачной в любви и отношениях.

Период с 20 по 26 декабря окажется динамичным временем, так что без сюрпризов не обойдется. Чтобы в любовных делах за вами следовала удача, а в семье царило спокойствие, начните неделю с уборки по правилам фэн-шуй. Приведя жилище в порядок, вы упорядочите и любовную сферу.

Овен

У Овнов в текущий период может быть очень много новых знакомств. Это значит, что одиноким представителям Знака, которые находятся в поисках второй половинки, пришло время пользоваться гаданиями на любовную совместимость. Флирт, романтика и общение — это то, что поднимет настроение, но астрологи напоминают Овнам о том, что перед новогодними праздниками стоит разобраться и с работой.

Телец

Чтобы на этой неделе Тельцам улыбалась удача в любви, им стоит быть более оптимистичными. Для этого им необходимо начинать каждое утро с любовью к миру и к себе, следуя определенным правилам. Одинокие Тельцы смогут повстречать интересного человека, который не оставит их равнодушными. Этот роман может оказаться коротким: возможно, дело не зайдет дальше простого флирта.

Близнецы

Близнецам, состоящим в браке, не стоит рисковать отношениями. Конфликтные ситуации лучше сводить не нет, не обороняясь и не бросаясь словами сгоряча. Половина разногласий разрешится сама собой, а для других проблем точно найдется решение. Самый сильный заговор на любовь поможет Близнецам найти вторую половинку либо укрепить уже существующие отношения.

Рак

Вселенная поможет Ракам исполнить свои любовные желания. Ускорить данный процесс поможет соответствующая медитация. Астрологи считают, что Ракам нужно просто настроиться на волну позитива и добра. Семейных людей этого Знака ожидает теплая неделя, наполненная уютом. Многим удастся укрепить отношения, вернуть интерес партнера, страсть и победить рутину. Полезны совместные дела.

Лев

Львам эксперты в области астрологии советуют не торопить события в любви. Особенно это касается 25 числа, ведь в этот день Венера может вмешаться, нарушив любовные планы. Сложности и разногласия с партнером в этот период необходимо решать максимально спокойно и без повышенных тонов. Также не стоит зацикливаться на прошлом. Можно воспользоваться талисманами и практиками, которые помогут отпустить обиды.

Дева

Девам, которые ищут любовь, до 26 числа лучше сосредоточиться на других аспектах жизни, а свидания планировать на начало 2022 года. Тогда не пострадает ни бюджет, ни работа, ни дела по дому. Обойти стороной проблемы помогут три сильных заговора на счастье и удачу. Всем семейным людям этого Знака стоит сфокусироваться на близких, на семье. Важно протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке.

Весы

Весам стоит обратиться за помощью к трем сильным заговорам от врагов и завистников. Количество таких людей в период с 20 по 26 число может зашкаливать, так что можно ждать от них попыток помешать любовному счастью Весов. Эта неделя может стать противоречивым и непостоянным временем. Чтобы увереннее себя чувствовать в любви, лучше придерживаться планов и не рисковать.

Скорпион

Скорпионам для успехов в любви придется больше времени уделять своему здоровью. Если появятся эмоциональные проблемы или сильная усталость, можно воспользоваться техникой джин шин джитсу. Она поможет повысить энергетику и укрепить биополе. Сил будет хватать и на дела, и на амурные приключения, и на семью. Эту неделю стоит посвятить исполнению обещаний, данных второй половинке и близким.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе может многое расстраивать, что негативно скажется на их удаче в поисках второй половинки. Им важно помнить об своих привычных источниках энергии и положительных эмоций. Чтобы в уже созданных отношениях царила гармония, необходимо хранить внутреннее равновесие, быть в согласии собой. Астрологи советуют не жертвовать собой в угоду партнеру.

Козерог

Вокруг Козерогов могут концентрироваться эгоистичные люди, недоброжелатели и энергетические вампиры. Заговор от врагов поможет минимизировать отрицательное влияние таких людей на любовную и деловую сферы жизни. Эта неделя станет динамичным и неспокойным временем. Будет много спонтанных событий, но они помогут заново открыть в близком человеке нечто новое, познакомиться с кем-то интересным.

Водолей

Водолеям нельзя ни в коем случае смотреть в сторону других людей, находясь в отношениях. Их может соблазнить опасный человек, чтобы лишить их любви. Астрологи советуют помнить о десяти типах людей, которым нельзя доверять. Всем, кто пока одинок, тоже лучше уйти временно в тень. Действия Водолеев в любви должны быть этичными, ведь если они будут вести себя правильно, ночные светила даруют им удачу.

Рыбы

Рыб Вселенная может столкнуть с необходимостью сделать выбор. Это может быть любовная дилемма. Чтобы выбрать правильно и не жалеть о принятом решении, астрологи советуют помнить о пяти полезных правилах. Советы друзей и близких можно принять к сведению, но не стоит считать их истиной в последней инстанции. Одиноким Рыбам нужно не запираться в четырех стенах и выходить почаще в свет.