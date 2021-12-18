Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов

Вадим Карасев

Козероги — люди, которые часто остаются в тени и не провоцируют окружающих на яркие эмоции, но это не мешает им иметь недоброжелателей. Астрологи рассказали, среди каких Знаков их больше всего.

Козероги далеко не так просты, как кажется, но это не значит, что они заслуживают нелюбви. Помните, что у каждого из нас есть как плохие, так и светлые стороны. Старайтесь обращать внимание на самое лучшее в людях, чтобы формировать с ними хорошие отношения.

Близнецы

Для Близнецов Козероги слишком серьезны. Общение между представителями этих двух Знаков Зодиака очень затруднено. Близнецы шутят, но Козероги их не понимают. Они делают комплименты, а Козероги бросают сухое «спасибо». Словом, между ними огромная пропасть, которая не пропадает никогда. Близнецам такое общение не доставляет никакого удовольствия. Отсюда и плохое отношение.

Дева

Девы хотят быть понятыми, а Козероги не стремятся к пониманию окружающих людей. Девам не нравятся люди, которые холодны, необщительны и замкнуты. Да, им не по душе и обратная ситуация, но тут уж ничего не попишешь. Девы и Козероги редко находят общий язык. Только в работе и делах они могут обрести некоторую гармонию, но не более того. Общение с Козерогами оставляет в душе Дев неприятный осадок.

Весы

Весы редко кого-то недолюбливают, но в случае с Козерогами они делают исключение. Для этого нет веской причины. Просто Весы с первого взгляда сомневаются в том, правильно ли они себя ведут. Они не понимают, как им реагировать на слова и поступки Козерогов. Со временем проблема пропадает, но поначалу общение между этими людьми крайне затрудненное.

Водолей

Козероги для Водолеев слишком предсказуемы и понятны. Они не любят людей, которые максимально прямолинейны. Козероги не умеют расслабляться и веселиться так, как это умеют делать Водолеи. Эти люди словно из разных Вселенных. Именно поэтому между ними возникает взаимная неприязнь.