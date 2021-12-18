Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов

Козероги — люди, которые часто остаются в тени и не провоцируют окружающих на яркие эмоции, но это не мешает им иметь недоброжелателей. Астрологи рассказали, среди каких Знаков их больше всего.


Козероги далеко не так просты, как кажется, но это не значит, что они заслуживают нелюбви. Помните, что у каждого из нас есть как плохие, так и светлые стороны. Старайтесь обращать внимание на самое лучшее в людях, чтобы формировать с ними хорошие отношения.

Близнецы

Для Близнецов Козероги слишком серьезны. Общение между представителями этих двух Знаков Зодиака очень затруднено. Близнецы шутят, но Козероги их не понимают. Они делают комплименты, а Козероги бросают сухое «спасибо». Словом, между ними огромная пропасть, которая не пропадает никогда. Близнецам такое общение не доставляет никакого удовольствия. Отсюда и плохое отношение.

Дева

Девы хотят быть понятыми, а Козероги не стремятся к пониманию окружающих людей. Девам не нравятся люди, которые холодны, необщительны и замкнуты. Да, им не по душе и обратная ситуация, но тут уж ничего не попишешь. Девы и Козероги редко находят общий язык. Только в работе и делах они могут обрести некоторую гармонию, но не более того. Общение с Козерогами оставляет в душе Дев неприятный осадок.


Весы

Весы редко кого-то недолюбливают, но в случае с Козерогами они делают исключение. Для этого нет веской причины. Просто Весы с первого взгляда сомневаются в том, правильно ли они себя ведут. Они не понимают, как им реагировать на слова и поступки Козерогов. Со временем проблема пропадает, но поначалу общение между этими людьми крайне затрудненное.

Водолей

Козероги для Водолеев слишком предсказуемы и понятны. Они не любят людей, которые максимально прямолинейны. Козероги не умеют расслабляться и веселиться так, как это умеют делать Водолеи. Эти люди словно из разных Вселенных. Именно поэтому между ними возникает взаимная неприязнь.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18
Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных
На украшенных к Новому году общественных пространствах установят видеонаблюдение
На украшенных к Новому году общественных пространствах установят
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного минимума на 2022 год
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного
Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 150 тысяч человек с начала пандемии
Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 150
Американский пастор научился пьянеть без алкоголя
Американский пастор научился пьянеть без алкоголя
Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и Xbox Series X
Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года
День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак

Еще по теме

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Овнов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Раков
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов