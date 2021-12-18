Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Субботний день обещает быть спокойным, однако рекомендации астрологов не будут лишними. Своевременные советы помогут отказаться от дел, которые не принесут удачи, и сосредоточиться на том, что привлечет успех.
Энергетика Луны переменчива, и когда ночное светило активно растет, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сосредоточиться на тех делах, выполнить которые можно быстро. В эту субботу удача будет на стороне тех, кто умеет подстраиваться под обстоятельства и быстро переключать внимание.
Фаза Луны: 14 лунный день пройдет под эгидой растущей Луны в Близнецах. Эти сутки подходят для общения, получения новых знаний и активной работы.
Магнитные бури 18 декабря: на эту субботу магнитных бурь не прогнозируется. Вспышек на солнце не замечено.
Что принесет удачу сегодня
общение;
завершение текущей работы;
получение новых знаний;
смена имиджа;
физическая активность.
Что отпугнет успех в этот день
грусть;
опрометчивые поступки;
дела, требующие внимательности и усидчивости;
нецелесообразные траты.
Домашние дела по лунному календарю
Эта суббота подходит для любых домашних дел, однако астрологи рекомендуют не затевать ничего долгоиграющего. Дела, которые нельзя завершить к вечеру, стоит отложить. Вместо длительного ремонта лучше переставить мебель и помыть пол, а также украсить комнаты, сменить занавески и обязательно проветрить все помещения. Если нет желания заниматься домашними делами, то можно сделать паузу и насладиться уединением или отправиться на прогулку.
Одежда и талисманы на эту субботу
Субботний день астрологи рекомендуют провести ярко и в позитивном настроении. В этот день можно отказаться от серых вещей в пользу экстравагантных нарядов, сменить имидж, перекрасить волосы, освободившись от стереотипов, навязанных обществом. Удачу 18 декабря принесут оттенки оранжевого, желтого и красного.
Талисманы этого дня — золотые украшения. Их энергетика поможет быть уверенными в себе и с легкостью давать отпор обидчикам. В качестве поддержки стоит использовать янтарь, агат и малахит.
Любовь и общение в 14 лунный день
Суббота — отличное время для общения: дружеского, делового и личного. Влияние Близнецов сказывается на настроении, и астрологи рекомендуют не оставаться надолго в одиночестве. Этот день подходит для дружеских встреч, романтических свиданий, а также рабочих обсуждений и организации конференций по интересам. Успех ждет тех, кто настроен оптимистично и готов идти на компромиссы как в деловой среде, так и со вторыми половинками.
Финансы и работа 18 декабря
Субботний день подходит для работы, которая не вызывает чувства тревоги. В этот день лучше всего заниматься энергичными делами, чтобы в преддверии Нового года завершить все мелкие недочеты и недоработки. В этот день можно заняться обучением, записаться на новые курсы или перенять опыт мудрого старшего поколения. Удачно будут проходить и всевозможные деловые встречи, если настроиться на оптимизм. Финансовую активность в эти сутки астрологи рекомендуют умерить, чтобы не поддаться желанию потратить лишнего и не остаться в конце года без средств к существованию.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Энергетика растущей Луны придает сил и оптимизма, и в этот день энергию важно пускать в мирное русло. Умеренные физические нагрузки поддержат организм в тонусе, а прогулки на свежем воздухе в парке или лесополосе помогут укрепить иммунитет. Оставаться в хорошем настроении будет проще благодаря оптимистичным аффирмациям и умению сосредоточиться на позитивных мыслях.