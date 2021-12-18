Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Субботний день обещает быть спокойным, однако рекомендации астрологов не будут лишними. Своевременные советы помогут отказаться от дел, которые не принесут удачи, и сосредоточиться на том, что привлечет успех.

Энергетика Луны переменчива, и когда ночное светило активно растет, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сосредоточиться на тех делах, выполнить которые можно быстро. В эту субботу удача будет на стороне тех, кто умеет подстраиваться под обстоятельства и быстро переключать внимание.

Фаза Луны: 14 лунный день пройдет под эгидой растущей Луны в Близнецах. Эти сутки подходят для общения, получения новых знаний и активной работы.

Магнитные бури 18 декабря: на эту субботу магнитных бурь не прогнозируется. Вспышек на солнце не замечено.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение;завершение текущей работы;получение новых знаний;смена имиджа;физическая активность.грусть;опрометчивые поступки;дела, требующие внимательности и усидчивости;нецелесообразные траты.

Эта суббота подходит для любых домашних дел, однако астрологи рекомендуют не затевать ничего долгоиграющего. Дела, которые нельзя завершить к вечеру, стоит отложить. Вместо длительного ремонта лучше переставить мебель и помыть пол, а также украсить комнаты, сменить занавески и обязательно проветрить все помещения. Если нет желания заниматься домашними делами, то можно сделать паузу и насладиться уединением или отправиться на прогулку.

Одежда и талисманы на эту субботу

Субботний день астрологи рекомендуют провести ярко и в позитивном настроении. В этот день можно отказаться от серых вещей в пользу экстравагантных нарядов, сменить имидж, перекрасить волосы, освободившись от стереотипов, навязанных обществом. Удачу 18 декабря принесут оттенки оранжевого, желтого и красного.

Талисманы этого дня — золотые украшения. Их энергетика поможет быть уверенными в себе и с легкостью давать отпор обидчикам. В качестве поддержки стоит использовать янтарь, агат и малахит.

Любовь и общение в 14 лунный день

Суббота — отличное время для общения: дружеского, делового и личного. Влияние Близнецов сказывается на настроении, и астрологи рекомендуют не оставаться надолго в одиночестве. Этот день подходит для дружеских встреч, романтических свиданий, а также рабочих обсуждений и организации конференций по интересам. Успех ждет тех, кто настроен оптимистично и готов идти на компромиссы как в деловой среде, так и со вторыми половинками.

Финансы и работа 18 декабря

Субботний день подходит для работы, которая не вызывает чувства тревоги. В этот день лучше всего заниматься энергичными делами, чтобы в преддверии Нового года завершить все мелкие недочеты и недоработки. В этот день можно заняться обучением, записаться на новые курсы или перенять опыт мудрого старшего поколения. Удачно будут проходить и всевозможные деловые встречи, если настроиться на оптимизм. Финансовую активность в эти сутки астрологи рекомендуют умерить, чтобы не поддаться желанию потратить лишнего и не остаться в конце года без средств к существованию.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика растущей Луны придает сил и оптимизма, и в этот день энергию важно пускать в мирное русло. Умеренные физические нагрузки поддержат организм в тонусе, а прогулки на свежем воздухе в парке или лесополосе помогут укрепить иммунитет. Оставаться в хорошем настроении будет проще благодаря оптимистичным аффирмациям и умению сосредоточиться на позитивных мыслях.