Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года

Субботний день обещает быть спокойным, однако рекомендации астрологов не будут лишними. Своевременные советы помогут отказаться от дел, которые не принесут удачи, и сосредоточиться на том, что привлечет успех.


Энергетика Луны переменчива, и когда ночное светило активно растет, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сосредоточиться на тех делах, выполнить которые можно быстро. В эту субботу удача будет на стороне тех, кто умеет подстраиваться под обстоятельства и быстро переключать внимание.

Фаза Луны: 14 лунный день пройдет под эгидой растущей Луны в Близнецах. Эти сутки подходят для общения, получения новых знаний и активной работы.

Магнитные бури 18 декабря: на эту субботу магнитных бурь не прогнозируется. Вспышек на солнце не замечено.

Что принесет удачу сегодня


общение;
завершение текущей работы;
получение новых знаний;
смена имиджа;
физическая активность.

Что отпугнет успех в этот день


грусть;
опрометчивые поступки;
дела, требующие внимательности и усидчивости;
нецелесообразные траты.

Домашние дела по лунному календарю

Эта суббота подходит для любых домашних дел, однако астрологи рекомендуют не затевать ничего долгоиграющего. Дела, которые нельзя завершить к вечеру, стоит отложить. Вместо длительного ремонта лучше переставить мебель и помыть пол, а также украсить комнаты, сменить занавески и обязательно проветрить все помещения. Если нет желания заниматься домашними делами, то можно сделать паузу и насладиться уединением или отправиться на прогулку.

Одежда и талисманы на эту субботу

Субботний день астрологи рекомендуют провести ярко и в позитивном настроении. В этот день можно отказаться от серых вещей в пользу экстравагантных нарядов, сменить имидж, перекрасить волосы, освободившись от стереотипов, навязанных обществом. Удачу 18 декабря принесут оттенки оранжевого, желтого и красного.


Талисманы этого дня — золотые украшения. Их энергетика поможет быть уверенными в себе и с легкостью давать отпор обидчикам. В качестве поддержки стоит использовать янтарь, агат и малахит.

Любовь и общение в 14 лунный день

Суббота — отличное время для общения: дружеского, делового и личного. Влияние Близнецов сказывается на настроении, и астрологи рекомендуют не оставаться надолго в одиночестве. Этот день подходит для дружеских встреч, романтических свиданий, а также рабочих обсуждений и организации конференций по интересам. Успех ждет тех, кто настроен оптимистично и готов идти на компромиссы как в деловой среде, так и со вторыми половинками.

Финансы и работа 18 декабря

Субботний день подходит для работы, которая не вызывает чувства тревоги. В этот день лучше всего заниматься энергичными делами, чтобы в преддверии Нового года завершить все мелкие недочеты и недоработки. В этот день можно заняться обучением, записаться на новые курсы или перенять опыт мудрого старшего поколения. Удачно будут проходить и всевозможные деловые встречи, если настроиться на оптимизм. Финансовую активность в эти сутки астрологи рекомендуют умерить, чтобы не поддаться желанию потратить лишнего и не остаться в конце года без средств к существованию.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика растущей Луны придает сил и оптимизма, и в этот день энергию важно пускать в мирное русло. Умеренные физические нагрузки поддержат организм в тонусе, а прогулки на свежем воздухе в парке или лесополосе помогут укрепить иммунитет. Оставаться в хорошем настроении будет проще благодаря оптимистичным аффирмациям и умению сосредоточиться на позитивных мыслях.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не раньше января
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг
Татьяне Тарасовой снова стало плохо
Татьяне Тарасовой снова стало плохо
Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак

Топ на сегодня

Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки посольства в Тбилиси
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах

Еще по теме

Лунный день сегодня 11 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 23 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 9 января 2021 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2021 года