Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом

Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Певица Маша Распутина призналась, что слишком избаловала дочь. В последнее время дочь артистки тоже Маша стала героиней многочисленных ток-шоу. 21-летняя девушка решила рассказать общественности про свою вроде как непростую жизнь. Сначала она заявила о домогательствах со стороны сводного брата, а потом о непростых отношениях с родным отцом. В шоу «Секрет на миллион» Маша Распутина объяснила это тем, что ее дочь – очень избалованный ребенок.
Дочь Маши Распутиной «Она росла в полном достатке, моя вина в том, что я ей во всем потакала. Супруг Виктор начал отбирать у нее телефон, в итоге он стал нелюбимым папой. Сначала на два дня, потом на месяц, а то и полгода. Это когда она перешла все грани. В итоге Маша заявила, что отец для него закончился». Распутина добавила, что обращалась с дочкой к семейному психологу. Но и это не помогло. При этом певица отметила, что дочь даже поднимала на нее руку. «У нее нет осознания, нет авторитетов. Но у меня надежда есть, что все наладится», — добавила артистка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate игрокам
Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate
Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET
Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET
РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox
РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox
Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире
Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а
Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак
Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак
Анна Седокова позавтракала голой в Монте-Карло
Анна Седокова позавтракала голой в Монте-Карло
Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки
Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки
Григорий Лепс подарил перед разводом ювелирную компанию своей жене
Григорий Лепс подарил перед разводом ювелирную компанию своей жене

Топ на сегодня

Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в

Еще по теме

Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
Маша Распутина рассказала о дочери, которую отселили от семьи
Маша Распутина купила мужа, уверена его бывшая жена