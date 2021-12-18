Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом

Певица Маша Распутина призналась, что слишком избаловала дочь. В последнее время дочь артистки тоже Маша стала героиней многочисленных ток-шоу. 21-летняя девушка решила рассказать общественности про свою вроде как непростую жизнь. Сначала она заявила о домогательствах со стороны сводного брата, а потом о непростых отношениях с родным отцом. В шоу «Секрет на миллион» Маша Распутина объяснила это тем, что ее дочь – очень избалованный ребенок.Дочь Маши Распутиной «Она росла в полном достатке, моя вина в том, что я ей во всем потакала. Супруг Виктор начал отбирать у нее телефон, в итоге он стал нелюбимым папой. Сначала на два дня, потом на месяц, а то и полгода. Это когда она перешла все грани. В итоге Маша заявила, что отец для него закончился». Распутина добавила, что обращалась с дочкой к семейному психологу. Но и это не помогло. При этом певица отметила, что дочь даже поднимала на нее руку. «У нее нет осознания, нет авторитетов. Но у меня надежда есть, что все наладится», — добавила артистка.