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Metacritic объявил ТОП-10 худших игр 2021 года — в него попала игра GTA: The Trilogy

Metacritic объявил ТОП-10 худших игр 2021 года — в него попала игра GTA: The Trilogy


Портал Metacritic, который является агрегатором рецензий, опубликовал ТОП-10 худших игр 2021 года. В списке с заметным отрывом от оппонентов лидирует eFootball 2022 от Konami.

Напомним, что игра eFootball 2022 — это условно-бесплатный футбольный симулятор от Konami, который пришел на замену Pro Evolution Soccer. Сразу после релиза eFootball была разгромлена критиками и игроками из-за багов, малого количества контента, ужасной физики и массы других проблем. Разработчики eFootball 2022 обещают исправить проблемы, но крупный патч с исправлениями уже успели перенести на весну 2022 года.

ТОП-10 худших игр 2021 года, по версии Metacritic, выглядит так:



eFootball 2022 (Мультиплатформа) – 25



Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Playstation 4) – 42



Balan Wonderworld (Мультиплатформа) – 44



Of Bird and Cage (PC) – 44



Demon Skin (PC) – 48



PixelJunk Raiders (Stadia) – 49; The Unexpected Quest (Мультиплатформа) – 49



Taxi Chaos (Мультиплатформа) – 51



Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (Мультиплатформа) – 52



Arkham Horror: Mother’s Embrace (Мультиплатформа) – 53; GTA: The Trilogy – Definitive Edition (Мультиплатформа) – 53



Necromunda: Hired Gun (Мультиплатформа) – 55

Отметим, что там где указан рейтинг по мультиплатформе, взята средняя оценках всех версий игры.

Metacritic — портал, который утверждает, что собирает обзоры только «самых уважаемых критиков в мире». Указанный рейтинг около игр — от критиков, а не оценка от игроков.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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