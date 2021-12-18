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MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования

MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования


Глава производителя аналитического ПО MicroStrategy Майкл Сэйлор в раговоре с инвесторами рассказал, что компания рассмотрит возможности дополнительного заработка на активах в биткоине. Об этом сообщает Bloomberg.


«Можно либо взять долгосрочный кредит на благоприятных условиях под залог в биткоине, либо выдать кредит в биткоине пользующемуся доверием контрагенту. Это могло бы стать хорошим источником дохода», — заявил он.


По словам Сэйлора, MicroStrategy пока не приняла окончательное решение по этому вопросу. В качестве возможных заёмщиков он назвал банки и крупные технологические компании.


Сэйлор также усомнился в готовности рынка к выпуску обеспеченных биткоином облигаций, но допустил такую возможность в будущем. По его словам, компания продолжит выпускать ценные и долговые корпоративные бумаги.


9 декабря MicroStrategy дополнительно приобрела 1434 BTC на сумму около $82,4 млн.


На момент написания фирма владеет 122 477 BTC, на которые потратила около $3,66 млрд. Стоимость резервов MicroStrategy в цифровой валюте составляет около $5,75 млрд.


Напомним, Сэйлор назвал биткоин «глобальным резервным активом» и допустил, что фирма будет хранить криптовалюту «вечно».

# Экономика

По материалам: ForkLog

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