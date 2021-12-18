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Минздрав Иркутской области проконтролирует сроки и качество строительства ФАПов

Минздрав Иркутской области проконтролирует сроки и качество строительства ФАПов

Минздрав Иркутской области взял на особый контроль сроки и качество строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутском районе. Об этом стало известно во время совместного совещания представителей минздрава, руководства Иркутской районной больницы и экспертов Народного фронта. Ранее эксперты провели рейды в деревнях Жердовка, Зыкова, Максимовщина, в поселке Патроны Иркутского района и выявили несоблюдение сроков ввода объектов.

Участники совещания обсудили причины, по которым произошел срыв сроков сдачи объектов в Иркутском районе, и основные проблемы при реализации программы, сообщается на сайте ОНФ. Как отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Эльмира Семенова, эксперты разработали совместные предложения по повышению доступности медицинской помощи в сельской местности.

Эльмира Семенова:
— Мы еще раз обсудили необходимость заключения контрактов не позднее первого квартала, чтобы в следующем году строительство велось в летний период, целесообразность передачи полномочий заказчика от больниц к специализированным организациям. Наши предложения поддержаны.

Заместитель министра здравоохранения Галина Синькова сообщила, что сроки возведения ФАПов в Иркутском районе, обозначенные в контрактах, нарушены подрядчиками. Ведомство провело совещание с руководством Иркутской районной больницы - заказчиком строительства медицинских объектов и подрядчиками.

Галина Синькова:
— Мы обсудили замечания к качеству работ и сроки сдачи объектов. Исполнителям даны поручения увеличить количество рабочих на объектах, чтобы ФАПы были сданы до конца текущего года.

Представители министерства также сообщили, что в 2022 году все контракты будут заключаться в начале года. Это исключит риски по несвоевременному строительству. Завершая заседание, участники договорились 27 декабря повторно осмотреть ФАПы в Иркутском районе.

Ранее эксперты Народного фронта побывали с выездными рейдами в деревнях Жердовка, Зыкова, Максимовщина, а также в поселке Патроны Иркутского района и выявили несоблюдение сроков ввода медицинских объектов.

Предыдущая новость по этой теме:

ОНФ: при строительстве ФАПов в Иркутской области срываются сроки

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По материалам: irk

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