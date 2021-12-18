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MSTR Watches и Xbox выпустили часы в стиле Halo

MSTR Watches и Xbox выпустили часы в стиле Halo


К выходу Halo Infinite появилось в продаже много разных товаров, связанных с игровой серией Halo и 20-летием Xbox. Microsoft провела коллаборацию с производителем мыла, брендом одежды SuperGroupies, баскетбольным клубом Лос-Анджелес Лейкерс и многими другими компаниями.

Теперь же в продаже появились часы в стиле Halo, которые бренд Xbox создал в коллаборации с MSTR Watches. Часы получили название Halo Infinite Master Chief Ambassador X, и они продавались по цене в $150 на официальном сайте производителя (уже все распродано, менее чем за сутки после выпуска в продажу). Всего было выпущено 117 экземпляров таких часов, каждый из которых пронумерован. В описании говорится следующее:

Приготовьтесь к стильному завершению боя с Halo Infinite Master Chief Ambassador X. Прочные для любой миссии, они сделаны из поликарбоната и нержавеющей стали. Корпус и ремешок, вдохновленные Мастером Чифом, имитируют его легендарную зеленую броню.

Ниже можно видеть фото этих часов.



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По материалам: newxboxone

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