На украшенных к Новому году общественных пространствах установят видеонаблюдение

На всех украшенных к Новому году общественных пространствах установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, в праздничные дни на общественных пространствах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и экипажи аварийно-спасательной службы.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– В этом году акцент при украшении сделали не только на центральную часть города, украсили много пространств во всех районах Иркутска. Глав округами прошу обратить внимание на чистоту улиц, дворов, парков. Должно быть, как у каждого из нас дома: к празднику мы все наводим порядок, делаем генеральную уборку, украшаем дом. Особое внимание необходимо уделить безопасности, в том числе пожарной. Уверен, силовые структуры отработают все четко, слаженно. Для горожан это праздник, а для нас – важная и ответственная работа.

В новогоднюю ночь фейерверки запустят во всех районах Иркутска. В 00:30 салют прогремит с шести точек. Также 31 декабря будет показан новогодний фильм «Иркутские песни о главном». Для юных иркутян с 20 декабря откроется онлайн резиденция Деда Мороза. Главный волшебник нашего города будет принимать видеозвонки в Viber.

Антон Чернышов, начальник управления культуры администрации Иркутска:

– Оформление Иркутска к Новому году еще продолжается. В этом году в округах установят 16 новых искусственных и 3 живых ели. Также городские пространства к Новому году украсят более 20 объемных световых фигур, около 30 гирлянд. По-новому будут оформлены 32 площадки. Места определили депутаты совместно с жителями. По поручению мэра города Руслана Болотова все оформленные площадки оснастят видеонаблюдением. Завершить работы планируется до 25 декабря.

В сквере Кирова уже установлена новогодняя ёлка, ведется работа по созданию ледовых скульптур. В этом году это будут персонажи произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. Ледовый городок дополнят входные группы, интерактивные композиции, световые фигуры и иллюминация «Звездное небо». Продолжается оформление острова Конный. Там появится 9 ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов.