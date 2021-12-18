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Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2 дня

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Больше недели назад Microsoft запустила, совместно с независимыми студиями, мероприятие [email protected] Winter Game. В рамках данного мероприятия игрокам предлагают опробовать различные проекты, которые сейчас находятся в разработке (некоторая часть проектов с того момента успела выйти). По сути, это демо-версии игр, но которые могут иметь некоторые технические огрехи, поскольку находятся на ранней стадии разработки.

Остаются последние дни, когда вы можете опробовать бесплатно 35 демо-версий для Xbox One и Xbox Series X | S в рамках [email protected] Winter Game. Уже 21 декабря эти пробные версии игр уберут из Microsoft Store. Напомним полный список того, что можно опробовать:



Apico (Whitethorn Digital/TNgineers)



Aspire: Ina’s Tale (Untold Tales/Wondernauts Studio)



Aztech Forgotten Gods (Lienzo)



Best Month Ever! (Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio)



Blind Fate: Edo no Yami (101XP/Troglobytes Games)



Breakers Collection (QUByte Interactive)



Castle on the Coast (Klabater/Big Heart Productions)



Chenso Club (Aurora Punks/Pixadome)



Death Trash (Crafting Legends)



Demon Turf (Playtonic Games/Fabraz)



Flewfie’s Adventure (Valorware LTD)



Freshly Frosted (The Quantum Astrophysicists Guild)



Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)



Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Ineractive/Província Studio)



Justice Sucks: Recharged (Samurai Punk)



Kraken Academy!! (Fellow Traveller/Happy Broccoli Games)



Lonesome Village (Ogre Pixel)



Loot River (straka.studio)



Mind Scanners (Brave At Night/The Outer Zone)



Nobody Saves the World (Drinkbox Studios)



Outbreak: Contagious Memories (Dead Drop Studios)



Overpass: Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean)



Princess Farmer (Whitethorn Games/Samobee Games)



Raccoo Venture (QUByte Ineractive/Diego Ras)



Space Boat (Recombobulator Games)



Spacelines From the Far Out (Skystone Games/Coffeenauts)



Super Toy Cars Offroad (Eclipse Games)



The Chase of Ellen (Nick Silverstein)



The Darkest Tales (101XP/Trinity Team)



The Gardener and the Wild Vines (Finite Reflection Studios)



The Last Oricru (Koch Media/Prime Matter/GoldKnights)



The Tale of Bistun (Black Cube Games)



Treasures of the Aegean (Numskull Games/Undercoders)



Tunic (Finji/Isometricorp)



What Lies in the Multiverse (Untold Tales/Studio Voyager)

Отдельно выделим несколько проектов, которые, на наш взгляд, стоят вашего внимания:

The Darkest Tales Demo

Присоединяйтесь к плюшевому мишке Тедди и его напарнице-фее Искорке в их рискованном приключении сквозь зловещее царство кошмарных снов и искаженных детских сказок ради спасения своей хозяйки. Кому, как не любимой игрушке, бороться за жизнь повзрослевшей девочки?
Перейти в Microsoft Store

Outbreak: Contagious Memories TGA21Demo

Вернитесь в мир ужасов выживания 90-х годов с помощью этого краткого обзора Outbreak: Contagious Memories.

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TUNIC SGDemo

TUNIC — это приключенческий боевик о крошечной лисе в большом мире. Исследуйте пустыню, обнаруживайте жуткие руины и сражайтесь с ужасными существами из давних времен.
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The Last Oricru — Demo

The Last Oricru — это сюжетная экшн-РПГ, в которой вы окажетесь втянуты в противостояние двух рас на частично терраформированной планете, отделенной от космоса защитным барьером.
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Nobody Saves the World — TGA21Demo

Выполняйте квесты, чтобы открывать более 15 разнообразных и отличных форм и переключаться между ними.

Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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