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Новая часть Mass Effect создается на движке Unreal Engine

Новая часть Mass Effect создается на движке Unreal Engine


Чуть больше месяца назад студия Bioware представила тизер, который подтвердил, что новая часть Mass Effect действительно находится в разработке. Сейчас игра на ранней стадии — о ней практически нет никакой информации. В том числе, ходили споры — на каком движке разрабатывается проект.

Теперь можно считать подтвержденным, что новый Mass Effect создается на Unreal Engine. В Twitter Бренон Холмс (продюсер Bioware) опубликовал запись, которую можно видеть ниже. Команда Bioware ищет «талантливых программистов с опытом работы на Unreal Engine 4/5», которые будут создавать новую часть Mass Effect.


Напомним, что оригинальная трилогия Mass Effect строилась на движке Unreal Engine 3 и Unreal Engine 3.5. Тогда как последняя из вышедших частей, Andromeda, работала на Frostbite и была раскритикована игроками, во многом, из-за своего технического состояния.

Вероятно, новая часть Mass Effect создается на Unreal Engine 5, но, по причине малого количества специалистов, которые работали с новым движком Epic, компания Bioware ищет, в том числе, тех, кто умеет работать в Unreal Engine 4.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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