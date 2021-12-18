Новая часть Mass Effect создается на движке Unreal Engine





Чуть больше месяца назад студия Bioware представила тизер, который подтвердил, что новая часть Mass Effect действительно находится в разработке. Сейчас игра на ранней стадии — о ней практически нет никакой информации. В том числе, ходили споры — на каком движке разрабатывается проект.

Теперь можно считать подтвержденным, что новый Mass Effect создается на Unreal Engine. В Twitter Бренон Холмс (продюсер Bioware) опубликовал запись, которую можно видеть ниже. Команда Bioware ищет «талантливых программистов с опытом работы на Unreal Engine 4/5», которые будут создавать новую часть Mass Effect.

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine — Brenon Holmes (@BrenonHolmes) December 17, 2021



Напомним, что оригинальная трилогия Mass Effect строилась на движке Unreal Engine 3 и Unreal Engine 3.5. Тогда как последняя из вышедших частей, Andromeda, работала на Frostbite и была раскритикована игроками, во многом, из-за своего технического состояния.

Вероятно, новая часть Mass Effect создается на Unreal Engine 5, но, по причине малого количества специалистов, которые работали с новым движком Epic, компания Bioware ищет, в том числе, тех, кто умеет работать в Unreal Engine 4.