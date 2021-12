Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале





Разработчики психологического триллера Martha is Dead планировали выпустить свою игру до конца 2021 года, но в конце ноября перенесли релиз на 24 февраля 2022 года. Релиз игры все ближе, разработчики охотнее делятся подробностями о своем проекте и показывают геймплей.

Ниже можно посмотреть ролик, в котором креативный директор игры Лука Далко рассказывает о создании проекта. Он говорит, что Martha is Dead гораздо более масштабная игра, нежели ранее выпущенный его командой проект The Town of Light. По словам Далко, «с первых концептов мы [разработчики] знали, что хотим раздвинуть границы и добиться погружения за счет деталей и реализма». В ролике можно видеть разные локации игры, взаимодействие с объектами, работу с фото.

Watch this video on YouTube

Напомним, что в Martha is Dead игроков перенесут в Италию во времена Второй Мировой войны. Играть предстоит за девушку Джулию, которая узнает, что ее сестра Марта умерла, а ее тело найдено оскверненным. Релиз Martha is Dead состоится на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.