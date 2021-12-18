Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — лучший помощник для людей, которые предпочитают заранее планировать свои дела. Эксперты в этой области рассказали, чего можно ожидать от этой субботы.

Эта суббота является универсальным днем, который можно посвятить как отдыху, так и делам. У нас сегодня есть выбор, а сказать спасибо за это стоит числам. Если вы решите заняться делами, старайтесь не отвлекаться ни на что лишнее. Если захочется отдохнуть, обратить внимание на советы о том, как полностью восстановить энергию и силы за выходные.

Число-покровитель 18 декабря 2021 года

Начинается 352 по счету день года, которому суждено пройти под эгидой числа 5. Выяснить число-покровитель удалось по простой формуле сложения всех цифр даты с порядковым номером дня недели. 1+8+1+2+2+0+2+1+6=23. 2+3=5.

Пятерка символизирует собой решение дилемм, поиски новых целей в жизни. Более важной стороной этого числа сегодня станет его желание направить нас по верному пути и избавить от неуверенности в себе. Это идеальный день для поисков вдохновения, получения новых знаний. Главный символ дня — белый шум, олицетворяющий собой информационный фон Вселенной. Не стоит забывать и о том, что Пятерка поощряет в людям решительность. Если хотите заниматься чем-то очень сильно, стоит посвятить себя этому делу.





События 18 декабря из прошлого

18 декабря 1865 года вступила в силу Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство. В такие дни людям свойственно принимать правильные решения. Пятерка любит, когда люди идут навстречу друг другу и проявляют терпимость, снисхождение, любовь, доброту.

18 декабря 1940 года был утвержден «План Барбаросса» о нападении нацистской Германии на СССР. Как известно, плану не суждено было сбыться. Старайтесь не строить долгосрочные планы сегодня и фокусировать внимание на настоящем времени и ближайших днях.

18 декабря 1958 года был запущен первый в мире спутник связи. Нумерологи отмечают, что сегодня человечество в целом и каждый человек в отдельности смогут стать успешнее, добившись высоких результатов в каком-то деле.

Советы нумерологов на эту субботу

Успех ждет всех, кто жаждет перемен. Пятерка — вестник положительных изменений во всех сферах жизни. Многие из них могут остаться незамеченными, поэтому не падайте духом, если не встретите на своем пути что-то хорошее.

Для максимально быстрой реализации планов сегодня стоит браться сначала за самые сложные дела, оставляя все самое простое на потом. Продуктивность будет повышенной в первой половине дня.

В такие дни, как сегодня, лучше не принимать желаемое за действительное. Не лгите сами себе и не живите грезами. Будьте реалистами и наберитесь смелости для того, чтобы признать неприятные факты.

Не стоит начинать новых дел, особенно в бизнесе и в работе. Можно проверить достоверность полученной ранее информации.

Традиционно считается, что Пятерка дает нам право выбора. Да, это число любит ставить перед людьми такие задачи, но это не значит, что правильное решение только одно. Каждый наш выбор в чем-то хорош, а в чем-то плох.

Талисманы удачи на 18 декабря

Фигурка или изображение Хотэя. Этот восточный талисман фэн-шуй помогает в расстановке приоритетов. Если вам необходимо будет вести переговоры или встречаться с новыми людьми, Хотэй и тут окажет большую поддержку.

Черный цвет в одежде. Этот цвет помогает концентрироваться на самом важном, не упуская при этом даже мелких деталей. Если вам нужно заставить себя работать или сделать над собой усилие для достижения каких-то целей, оденьтесь в черное.