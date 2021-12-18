Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам

Команда Optimism отказалась от концепции «белого списка» и открыла доступ к Ethereum-решению второго уровня (L2) всем разработчикам. Теперь любой проект может развернуть смарт-контракты в сети.

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The whitelist is officially gone and anyone can deploy to Optimism!https://t.co/XFCL7yKh8n — Optimism (@optimismPBC) December 16, 2021

Ранее взаимодействовать с L2-решением могли только авторизованные проекты вроде Uniswap и Synthetix. По словам разработчиков, это ограничение было необходимо для тестирования Optimism, поскольку небольшое число команд позволяло проще планировать и внедрять обновления.

Представители авторизованных проектов, в свою очередь, всегда были на связи и оперативно сообщали об обнаруженных ошибках.

«В течение последнего года мы занимались стресс-тестированием и укреплением сети. После длительной подготовки мы наконец-то почувствовали, что можем избавиться от страховочных колес», — говорится в блоге.

В ноябре разработчики запустили в сети Optimism «эквивалент EVM» (EVM Equivalence), заявив, что ее функционал полностью соответствует оригинальной EVM.

Команда подчеркнула, что планирует и дальше работать над децентрализацией проекта. В следующем году она обещала представить «несколько интересных обновлений», которые сделают сеть быстрее, дешевле и безопаснее.

Разработчики подчеркнули, что для развития проекта оставили за собой контроль над ключевыми частями системы вроде multisig-кошелька, позволяющего обновлять любой из контрактов Optimism, развернутых на Ethereum.

После отказа от «белого списка» TVL сети Optimism может увеличиться. По данным L2 Beat, на момент написания в смарт-контрактах проекта заблокировано около $377 млн.

https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/

Напомним, в августе решение Optimism интегрировал агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch.