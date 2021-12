Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам

Команда Optimism отказалась от концепции «белого списка» и открыла доступ к Ethereum-решению второго уровня (L2) всем разработчикам. Теперь любой проект может развернуть смарт-контракты в сети.

Today is the day. 🍾



The whitelist is officially gone and anyone can deploy to Optimism!https://t.co/XFCL7yKh8n