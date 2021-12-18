Павел Воля: "Саня Ревва – не пой, пожалуйста"
42-летний Павел Воля прошелся по творчеству своего коллеги Александра Реввы, призвав его больше не петь, сообщает Teleprogramma.pro.
В своем сольном концерте на ТНТ Павел Воля негативно высказался о песнях исполнителя таких хитов, как "Алкоголичка" и "Чика".
По словам Павла Воли, потом тот же человек потный стоит в квартире, крича: "Ключи, где ключи?". "А они в руке. Все время тут они были", — отметил комик.
Летом были объявлены результаты 18-й ежегодной национальной "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало Света", лучшим исполнителем был признан Артур Пирожков. Александр Ревва после победы резко высказался о своем конкуренте Моргенштерне.
Прибывший на мероприятие в инвалидной коляске Моргенштерн неожиданно встал на ноги, узнав победителя в номинации "Лучший исполнитель". Известный рэпер возмутился, что награда так и не досталась ему, и закатил громкий скандал. Александр Ревва признается, что не в обиде на молодого коллегу.
"Я вообще никогда не обижаюсь, не трачу энергию и время на это чувство. Моргенштерн как червяк… Червячок, которому что-то отрубили, а он колыхается, и это нормально для него", — заявил Артур Пирожков.
Александр Ревва уверен, что Моргенштерн вдохновился выступлениями Артура Пирожкова десятилетней давности.
Как писал NEWSTES, ранее Александр Ревва раскрыл, как лишился невинности в 20 лет.