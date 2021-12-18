Павел Воля: "Саня Ревва – не пой, пожалуйста"

Вадим Карасев

42-летний Павел Воля прошелся по творчеству своего коллеги Александра Реввы, призвав его больше не петь, сообщает Teleprogramma.pro.

В своем сольном концерте на ТНТ Павел Воля негативно высказался о песнях исполнителя таких хитов, как "Алкоголичка" и "Чика".



Бывает, что мозг вместо нужной тебе информации включает ненужную. Ты бегаешь, ищешь ключи и тут играет: "Зацепила меня". Думаешь: "Пожалуйста, так не вовремя". И поешь: "Ослепила меня". Думаешь, Саня Ревва – не пой, пожалуйста. Ни у меня в голове, ни в жизни, нигде не пой

По словам Павла Воли, потом тот же человек потный стоит в квартире, крича: "Ключи, где ключи?". "А они в руке. Все время тут они были", — отметил комик.

Летом были объявлены результаты 18-й ежегодной национальной "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало Света", лучшим исполнителем был признан Артур Пирожков. Александр Ревва после победы резко высказался о своем конкуренте Моргенштерне.

Прибывший на мероприятие в инвалидной коляске Моргенштерн неожиданно встал на ноги, узнав победителя в номинации "Лучший исполнитель". Известный рэпер возмутился, что награда так и не досталась ему, и закатил громкий скандал. Александр Ревва признается, что не в обиде на молодого коллегу.



"Я вообще никогда не обижаюсь, не трачу энергию и время на это чувство. Моргенштерн как червяк… Червячок, которому что-то отрубили, а он колыхается, и это нормально для него", — заявил Артур Пирожков.

Александр Ревва уверен, что Моргенштерн вдохновился выступлениями Артура Пирожкова десятилетней давности.

Тогда это был контент 18+: телочки, секс и все в этом духе. После этого внутри у него зародился поганенький микроб, который начал его пожирать изнутри. Когда же я понял, что любим детьми от трех лет, то сразу убрал всю эту грязь, всех этих телочек, спрятав сексуальность внутрь и оставив лишь легкую иронию, любовь, свет, добро.

Как писал NEWSTES, ранее Александр Ревва раскрыл, как лишился невинности в 20 лет.