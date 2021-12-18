Певица Гречка рассказала об извинениях Земфиры после оскорбительных слов, комплексах и принятии себя

Вадим Карасев

Сегодня 21-летняя певица Гречка дала интервью изданию "Медуза" (признанному российскими властями иноагентом), в котором рассказала об извинениях Земфиры после нашумевшего конфликта, своем видении современной России и новом мини-альбоме, вдохновленном расставанием. Spletnik собрал самые интересные цитаты.

О конфликте с Земфирой и ее извинениях

В 2018 году Земфира выступила с критикой Монеточки и Гречки (настоящее имя — Анастасия Иванова. — Прим. ред.), сказав, что у первой "омерзительный" голос, а у второй "ужасные" и голос, и внешность. Заявления певицы вызвали большой резонанс в обществе, на нее посыпались обвинения в лукизме.

У меня были проблемы с тем, что я считаю себя некрасивой. <...> За несколько недель до того, как Земфира написала, что я некрасивая, я пошла к психологу с конкретной проблемой — я не люблю себя и свою внешность. Мне не понравилась психолог, и второй раз я к ней не пришла. Я тогда подумала: "Плевать! Эта проблема с некрасотой как-то сама решится". И потом Земфире внезапно захотелось это написать. Я посчитала, что она права, и скрылась. Потому что да, я реально некрасивая". Мне стало очень стыдно. Мне все говорят: "Тебе надо было выпускать альбом, тебе надо было делать это". Мне надо было что-то жестко ответить, послать ее куда подальше, потому что она тогда это заслужила. Но, если честно, зная себя ту, я все заново повторила бы и пришла бы к тому, что я имею сейчас. С самого детства я не любила себя. И только когда <...> меня обосрали на всю Россию, это мне помогло решить проблему. Я вообще не решила бы ее без участия Земфиры. Но Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года. И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь.

В июле этого года Земфира опубликовала на своей фан-страничке пост, в котором осудила "новую этику", из-за которой современному человеку приходится "ожидать последствий" за каждое сказанное слово.





Земфира

О переживаниях из-за конфликта с ЗемфиройГречка призналась, что конфликт с Земфирой во многом повлиял на ее перерыв в творчестве и временный отказ от соцсетей. Когда произошел конфликт с Земфирой, это я удалила свой инстаграм, это я вышла из всех соцсетей, это я специально сделала все, чтобы от меня все отстали и чтобы от меня все это ушло. <...> Я понимаю, что я просто боялась быть собой, и мне тогда такая популярность была очень не нужна. <...> После этого конфликта меня знает очень много людей. Тогда я поняла, что хочу немного остановиться в узнаваемости, потому что я была к ней не готова.

Помню, я очень сильно напилась на фестивале "Боль" в 2018 году и начала плакать. Это было после выступления. Я напугала тогда Монеточку, у меня была истерика. <...> Мне было очень одиноко — потому что ты популярен, а сидишь дома и у тебя вообще ни одного друга нет. Мне было так плохо. <...> Но когда я ушла и скрылась ото всех, я начала заниматься собой, внутренней стороной. Сейчас я чувствую себя сильной — даже готова от этого заплакать.





О расставании и новом альбомеМини-альбом "Закат диснея", состоящий из пяти песен, вышел на стриминговых площадках 17 декабря. По словам певицы, вдохновением для него послужило расставание."Закат диснея" — про то, что у меня закончились отношения. <...> Мне было грустно, я написала кучу песен о расставании, была на эмоциях. И четыре песни из пяти — это для [проработки] расставания. Я писала, чтобы отпустить ситуацию. А последняя песня — только для меня. Я пишу музыку для своей аудитории: ребят, которые меня комментят, отвечают [на мое творчество в соцсетях]. Я поняла прикол, что я такая же, как и люди, которые меня слушают. Я испытываю точно такие же эмоции — неважно, с кем я рассталась.

О современной России Меня бесит в современной России <...> равнодушие ко всему и у всех. Когда я сталкиваюсь с людьми из других стран, я в шоке — им не плевать. Когда я была в Берлине, я удивилась, что люди не выкидывают бутылки так, что они разбиваются, а ставят их, чтобы бездомные могли их забрать, сдать и заработать деньги. У нас же плохое отношение ко многим таким социальным группам. Поэтому я была очень удивлена. В Москве чисто, как в Европе, но в Европе так везде, а у нас только в Москве. Ответ в том, что всем просто плевать — не только власти, плевать самим людям.





Об участии в митинге 23 января

Певица призналась, что в настоящий момент у нее нет убедительной политической позиции, потому что она "боится кому-то доверять". Тем не менее 23 января 2021 года из чувства справедливости девушка вышла на митинг в поддержку Алексея Навального и написала об этом в соцсетях.

Я вышла один раз на митинг, и мне стало страшно. Мне стало страшно, что я в толпе людей и непонятно, что будет дальше. Я вышла и поняла, что большинство людей не понимают, за что они выходят. Они выходят, допустим, против Путина, а дело не в Путине. Дело в системе, в менталитете. Люди, которые понимают это, тоже выходят, но их мало по сравнению с теми, кто просто идет. Когда я осознала, что иду среди непонятной для меня аудитории, мне стало страшно.

Недавно артистке пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге из-за людей "в гражданском", которые долго осматривали помещение и не давали ей выступать. Гречка предположила, что это мог быть Роспотребнадзор и что в дальнейшем она еще может столкнуться с препятствованием своей деятельности.

Ольга Петелина