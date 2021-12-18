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Поклонница Марины Хлебниковой решила помочь своей любимой звезде

Поклонница Марины Хлебниковой решила помочь своей любимой звезде
Фанаты переживают за состояние певицы Марины Хлебниковой. Поклонники артистки переживают за здоровье артистки, пострадавшей в результате пожара в ее столичной квартире. Известно, что у певицы поражено огнем более 20% тела, особенно пострадали лицо и глаза. Медики уверяют, что опасности для жизни исполнительницы уже нет, но для ее полной реабилитации и возвращения прежней внешности потребуется длительное лечение и серия дорогостоящих пластических операций. К счастью для Марины, у нее уже нашлась богатая поклонница, которая готова пожертвовать всем, чтобы вернуть своему кумиру былую красоту. «Меня поразила и испугала история Марины. Хлебникова — моя любимая певица! Я <…> решила, что мне обязательно нужно поучаствовать в спасении»,  — заявила владелица агентства знакомств из Екатеринбурга Елена Толкачева.
Марина Хлебникова Бизнес-леди уверяет, что своим предложением не ищет славы, она просто не может смириться с тем, что ее бывшая красавица оказалась в столь тяжелом положении. «После таких новостей сердце сжимается. Я не знаю, как мне найти родственников Марины, чтобы предложить им свою помощь. У меня возникла идея написать открытое письмо, может быть, так меня заметят. Сразу скажу: это все не для славы. Я это делаю из благих намерений»,  — цитирует Толкачеву Sobesednik.ru. Сама Марина Хлебникова уже вышла на связь с поклонниками, разместив аудио в своем Инстаграм. Она говорит, что уже идет на поправку и верит в то, что благодаря врачам все с ней будет хорошо.     
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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