Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске Xbox One

Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске Xbox One


В начале этой недели стал доступен фильм про Xbox из шести серий, который мы рекомендуем посмотреть, если вам интересна тема игровой консоли. Фильм имеет русские субтитры, и он доступен бесплатно на Youtube.

Из него стали известны некоторые интересные детали, а также он стал поводом для обсуждения ряда моментов, связанных с Xbox. Так, в Twitter завязался разговор между Эден Мари (ведущий инженер Xbox) и Эмили Хэнсон (менеджер программ Xbox и Xbox Live). Эмили Хэнсон вспомнила, с каким количеством негатива команде Xbox пришлось столкнуться при запуске Xbox One:

В то время я работала над поддержкой сообщества Xbox, и наша давняя политика «ответа всем» была прекращена из-за огромного количества ненависти и язвительности, которые нам приходилось постоянно терпеть. Это было очень тяжелое время.

После она пишет, что ей тяжело даже вспоминать о том времени, но были и хорошие моменты:

Мои воспоминания о том времени сложны, мягко говоря, ха-ха. Вы правы, мы сделали несколько действительно инновационных вещей, в которых было интересно участвовать! Что я запомнила больше всего, так это то, что мы были отличной командой, которая любила работать вместе и заботилась друг о друге, когда дела шли тяжело.

Напомним, что после релиза Xbox One столкнулся с огромным количеством негатива. Еще до выхода приставки, ушел из команды Xbox руководитель — Дон Мэттрик, который в рамках фильма об истории Xbox рассказывал, что хотел бы остаться.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Sherlock Holmes: Chapter One уже получает первое DLC, но игра еще не вышла на Xbox One
Sherlock Holmes: Chapter One уже получает первое DLC, но игра еще не
Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске Xbox One
Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске
Гендиректор платформы "Россия – страна возможностей" вошел в десятку лучших на ледовом марафоне в Антарктиде
Гендиректор платформы "Россия – страна возможностей" вошел
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок
Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья
Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде,
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2 дня
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2
MSTR Watches и Xbox выпустили часы в стиле Halo
MSTR Watches и Xbox выпустили часы в стиле Halo
Слух: Разрабатывается новая игра по франшизе «Охотники за привидениями»
Слух: Разрабатывается новая игра по франшизе «Охотники за
Представили планы развития Hell Let Loose на консолях — обещают паритет с PC-версией игры
Представили планы развития Hell Let Loose на консолях — обещают
Metacritic объявил ТОП-10 худших игр 2021 года — в него попала игра GTA: The Trilogy
Metacritic объявил ТОП-10 худших игр 2021 года — в него попала игра
В селе Мамоны в ДТП пострадали водители и пассажиры двух автомобилей
В селе Мамоны в ДТП пострадали водители и пассажиры двух автомобилей
Игоря Бычкова переизбрали в должности директора института динамики систем и теории управления
Игоря Бычкова переизбрали в должности директора института динамики

Топ на сегодня

Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках
ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам

Еще по теме

Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S
Анонсировали Power On: The Story of Xbox — документальный сериал про Xbox
8 лет назад состоялся официальный релиз базовой Xbox One
Уникальная эмблема в Xbox Live к 20-летию Xbox