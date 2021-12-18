Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске Xbox One





В начале этой недели стал доступен фильм про Xbox из шести серий, который мы рекомендуем посмотреть, если вам интересна тема игровой консоли. Фильм имеет русские субтитры, и он доступен бесплатно на Youtube.

Из него стали известны некоторые интересные детали, а также он стал поводом для обсуждения ряда моментов, связанных с Xbox. Так, в Twitter завязался разговор между Эден Мари (ведущий инженер Xbox) и Эмили Хэнсон (менеджер программ Xbox и Xbox Live). Эмили Хэнсон вспомнила, с каким количеством негатива команде Xbox пришлось столкнуться при запуске Xbox One:

В то время я работала над поддержкой сообщества Xbox, и наша давняя политика «ответа всем» была прекращена из-за огромного количества ненависти и язвительности, которые нам приходилось постоянно терпеть. Это было очень тяжелое время.

После она пишет, что ей тяжело даже вспоминать о том времени, но были и хорошие моменты:

Мои воспоминания о том времени сложны, мягко говоря, ха-ха. Вы правы, мы сделали несколько действительно инновационных вещей, в которых было интересно участвовать! Что я запомнила больше всего, так это то, что мы были отличной командой, которая любила работать вместе и заботилась друг о друге, когда дела шли тяжело.

Напомним, что после релиза Xbox One столкнулся с огромным количеством негатива. Еще до выхода приставки, ушел из команды Xbox руководитель — Дон Мэттрик, который в рамках фильма об истории Xbox рассказывал, что хотел бы остаться.