Полнолуние в декабре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Полнолуние в большинстве случаев является опасным днем. Это касается и полной Луны декабря. Астрологи рассказали, в какой день Луна будет на пике энергии и как можно привлечь удачу.

Полная Луна ожидает нас 19 декабря. Она будет находиться в Знаке Близнецов, поэтому наибольшие проблемы могут ожидать нас в сфере любви и общения, хотя и в других областях некоторым из Знаков Зодиака тоже может прийтись нелегко. Астрологи советуют пользоваться сильными оберегами от всех проблем, чтобы минимизировать вероятность их появления.

Овен

Это Полнолуние станет для Овнов временем проблем в обучении. Астрологи отмечают, что с большой вероятностью память этих людей станет очень слабой. Также будет высока вероятность сделать какой-то необдуманный шаг, случайно нагрубить человеку. Овнам необходимо думать дважды, прежде чем что-то говорить.

Телец

Тельцов ожидают некоторые неурядицы в любовной сфере. Находить общий язык со второй половинкой станет сложнее, поэтому 19 декабря лучше провести в делах. Не стоит сыпать упреками и обижаться, поскольку это может положить начало серьезной ссоре. По возможности нужно заниматься личными делами.

Близнецы

Близнецы в этот день могут столкнуться с дилеммами. Полная Луна в их Знаке может привести их к необходимости принимать сложные решения. Не нужно бояться этого. Важно подключить свою мудрость, забыв о внутреннем голосе. Интуиция может обмануть Близнецов и оставить их ни с чем.

Рак

Все, что нужно Ракам в это Полнолуние, — это толика хладнокровия. Будет очень сложно держать себя в руках, но придется постараться. Если Раки смогут сохранить спокойствие, у них получится минимизировать количество проблем в любви и в делах. Этот день не подходит для длительных поездок и смены обстановки.

Лев

Астрологи настоятельно рекомендуют Львам ничего не терять в это воскресенье, ведь потерянное уже никогда не вернется. Речь идет не только о физических предметах и деньгах, но и об отношениях, уважении и доверии. Если обмануть кого-то, этот человек уже никогда не поверит Львам. Нельзя рисковать своим положением.

Дева

В данное Полнолуние Девам стоит как следует отдохнуть, направив вектор мыслей в сторону чего-то приятного. Например, можно вспомнить что-то хорошее либо заняться планированием дел на будущее. Также астрологи советуют заняться урегулированием разногласий в семье. Возможно, пришло время попросить прощения у близких.

Весы

Весам нужно помнить, что в это Полнолуние бесплатный сыр окажется только в мышеловке. Не стоит бежать за халявой, особенно в сфере финансов. Если Весы увидят какие-то огромные скидки в магазинах или на торговых площадках в интернете, им лучше не покупать то, в чем сейчас нет никакой необходимости.

Скорпион

На Скорпионов полная Луна будет действовать довольно сильно. Не исключено, что эти люди окажутся в эпицентре не самых приятных событий. Особенно актуальным это является для тех, кто работает 19 числа. Всем отдыхающим в это воскресенье можно и даже нужно просто оставаться дома и наслаждаться бездельем и релаксацией.

Стрелец

Стрельцы 19 декабря могут наполниться тревогой, что в целом им не свойственно. День будет очень непонятным, непредсказуемым. Не исключено, что окружающие люди подумают о Стрельцах в негативном ключе. Нужно признавать ошибки и просить за них прощения. Так можно будет минимизировать проблемы в общении.

Козерог

Козерогам в это Полнолуние необходимо стать лучшей версией себя. Важно не думать лишь о делах и о работе. Астрологи советуют посвятить этот день второй половинке, родителям, детям, друзьям. Можно навестить бабушек и дедушек, предложив им свою помощь.

Водолей

Астрологи сообщают, что на Водолеев полная Луна 19 числа повлияет негативно, но это отрицательное воздействие будет относительно слабым. У этих людей будет возможность выбирать то, чем можно заниматься в течение дня. При желании они могут поработать. Главное — не переутомляться.

Рыбы

Рыбам можно смело заниматься тем, что они очень долго откладывали на потом. Речь идет не о работе, а о простых домашних делах. В этот день можно сделать легкую уборку, но лучше не выбрасывать ничего из вещей. Полезными будут физические упражнения, прогулки, духовные практики.