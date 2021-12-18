Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного минимума на 2022 год

Правительство Иркутской области внесло изменения в постановление о величине прожиточного минимума на 2022 год. Согласно изменениям, в целом по региону величина прожиточного минимума в расчете на душу населения будет составлять 13 413 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 14 620 рублей, для пенсионеров – 11 535, детей – 13 269.

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 16 310 рублей, для трудоспособного населения – 17 778, пенсионеров – 14 027, детей – 16 135. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения – 12 541, для трудоспособного населения – 13 670, пенсионеров – 10 785, детей – 12 407.

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