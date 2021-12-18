Представили планы развития Hell Let Loose на консолях — обещают паритет с PC-версией игры





В этом году на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5 состоялся релиз игры Hell Let Loose. Проект не вышел на консолях прошлого поколения, и разработчики не планируют его там выпускать. Напомним, что Hell Let Loose — это масштабный шутер (50 на 50 игроков) по Второй Мировой войне, сражения в котором проходят на больших картах с использованием танков и артиллерии.

Разработчики Hell Let Loose в Twitter опубликовали планы по развитию проекта на Xbox Series X | S и Playstation 5 в 2022 году. Обещают добавить много нового контента, связанного с советскими войсками, британскими. В том числе, добавят различную новую технику, косметику, новые вариации карт, исправят различные ошибки.

В своем плане по развитию Hell Let Loose на консолях, разработчики отмечают, что в 2022 году хотят добиться паритета между версиями для Xbox Series X | S (Playstation 5) и PC. Сейчас на компьютерах игроки получают некоторый новый контент и обновления раньше, чем на консолях. При этом, как отдельно отметили разработчики в Twitter, у них нет в планах реализовывать общий мультиплеер между игроками на консолях и PC.

Hell Let Loose

Присоединяйтесь к постоянно развивающейся игре Hell Let Loose — хардкорному шутеру от первого лица о Второй мировой войне с эпическими битвами на 100 игроков с участием пехоты, танков, артиллерии, с динамично меняющейся линией фронта и уникальной ресурсной метаигрой.

Перейти в Microsoft Store