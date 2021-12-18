Профессоров и доцентов лишат званий за подделку документов

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Марина Третьякова

Научные сотрудники могут быть лишены своих учёных званий в течение десяти лет со дня их присвоения. Это правило не изменилось, но добавились основания, по которым эти звания могут аннулировать. Например, если суд установит, что они были присвоены на основании поддельных, нелегальных или недостоверных документов. Еще один новый случай — несоблюдение критериев присвоения или порядка представления к учёному званию. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 18 декабря.

Учёных званий в России всего два — доцент и профессор. Ранее их аннулировали только в случае лишения учёной степени, а также при выявлении данных о нарушении правил присвоения звания.

Постановление также уточняет, что в случае лишения учёной степени вопрос о лишении звания Минобрнауки решает по своей инициативе. В остальных случаях заявления о лишении звания могут подать физические и юридические лица. Если в ведомство поступит несколько заявлений по поводу одного профессора или доцента и по одинаковому основанию, то их объединят в одно производство.

Также внесена поправка, что Минобрануки должно прекратить дело в случае смерти того, чьё звание оспаривается.

Законы, вступающие в силу с 18 декабря

Кроме того постановление детализирует процедуру рассмотрения вопроса о лишении звания. Например, по общему порядку министерство должно прислать копию заявления и приложенные к нему доводы в то учреждение, которое представляло соискателя на учёное звание. Если же этого вуза или его правопреемника не существует, то документы отправят в другой университет, который представлял соискателей по той же научной специальности. У профильных учреждений Минобранауки также может запрашивать дополнительные мотивированные заключения.

Министерство сможет не запрашивать такие заключения, если профессор или доцент даст письменное согласие на лишение его звания. В этом случае ведомство сразу принимает решение о лишении звания, без проведения других процедур.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

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