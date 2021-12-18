Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET

Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET


Очередное авторитетное издание, связанное с играми, опубликовало свой ТОП лучших проектов 2021 года. Речь идет об издании CNET, журналисты которого представили список лучших игр в 2021 году. Как отмечают журналисты издания, «2021 год был очень хорошим годом для игр».

Главный приз, «Игра года», в рейтинге от CNET забирает проект Psychonauts 2. Игра Xbox Game Studios, которая вышла на всех платформах, стала тем «чем должна быть отличная приключенческая игра-платформер». По их словам, после долгих лет разработки, разработчики смогли выпустить именно то, что понравилось фанатам, но при этом направлено на широкую аудиторию. Напомним, что в начале 2022 года игра должна получить русскую локализацию.

В этом году игра Psychonauts 2 была номинирована на множество наград в рамках The Game Awards, в том числе на звание «Игра года». Тем не менее, проект не получил ни одной из этих наград.

Помимо Psychonauts 2, в этом году журналисты CNET выделяют в ТОП-10 проекты:



The Forgotten City (доступна в Game Pass, у CNET игра на втором месте в этом году).



Metroid Dread



Deathloop



Marvel’s Guardians of the Galaxy



Resident Evil Village



It Takes Two



Ratchet & Clank: Rift Apart



Returnal



Unpacking
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate игрокам
Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate
Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET
Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET
РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox
РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox
Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире
Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а
Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак
Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак
Анна Седокова позавтракала голой в Монте-Карло
Анна Седокова позавтракала голой в Монте-Карло
Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки
Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки
Григорий Лепс подарил перед разводом ювелирную компанию своей жене
Григорий Лепс подарил перед разводом ювелирную компанию своей жене

Топ на сегодня

Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в

Еще по теме

По версии SteamDB, игра Psychonauts 2 – лучший проект Xbox Game Studios в 2021 году
Фил Спенсер назвал свою «Игру года» в 2021 году
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году