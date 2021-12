Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET





Очередное авторитетное издание, связанное с играми, опубликовало свой ТОП лучших проектов 2021 года. Речь идет об издании CNET, журналисты которого представили список лучших игр в 2021 году. Как отмечают журналисты издания, «2021 год был очень хорошим годом для игр».

Главный приз, «Игра года», в рейтинге от CNET забирает проект Psychonauts 2. Игра Xbox Game Studios, которая вышла на всех платформах, стала тем «чем должна быть отличная приключенческая игра-платформер». По их словам, после долгих лет разработки, разработчики смогли выпустить именно то, что понравилось фанатам, но при этом направлено на широкую аудиторию. Напомним, что в начале 2022 года игра должна получить русскую локализацию.

В этом году игра Psychonauts 2 была номинирована на множество наград в рамках The Game Awards, в том числе на звание «Игра года». Тем не менее, проект не получил ни одной из этих наград.

Помимо Psychonauts 2, в этом году журналисты CNET выделяют в ТОП-10 проекты:

The Forgotten City (доступна в Game Pass, у CNET игра на втором месте в этом году).Metroid DreadDeathloopMarvel’s Guardians of the GalaxyResident Evil VillageIt Takes TwoRatchet & Clank: Rift ApartReturnalUnpacking