Путин поручил доработать законопроект о медицинских сертификатах для общественных мест

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах.

"Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки", — подчеркнул глава государства.



Президент подчеркнул, что, работая над столь чувствительными нормативными актами, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

"И в этой связи прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателей, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах", — заявил президент.

Говоря о применении сертификатов о вакцинации, Путин заметил, что, вопреки ожиданиям, не может заявить о том, что в них нет потребности.

"Закончить этот пассаж на такой ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу ни по моральным соображениям, ни в силу должностных своих обязанностей", — сказал глава государства.