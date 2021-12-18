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Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что в существующей редакции законопроект о применении сертификатов о вакцинации в общественных местах требует существенной доработки. Накануне Госдума приняла его в первом чтении, пишет «Российская газета».

«И в этой связи прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателей, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах», — цитирует президента издание.

Глава государства подчеркнул, что закон должен быть четким, ясным, понятным. Путин призвал учесть все вопросы, которые волнуют граждан страны.

«До принятия любых изменений коллеги из Правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние сложности», — подчеркнул президент.

Предыдущая новость по этой теме:

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

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По материалам: irk

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