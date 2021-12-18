РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox

Вадим Карасев

В 10.00 по Москве на сайте "Вселенной Друзей" Российское движение школьников запустило праздничную онлайн-трансляцию, где всех детей России, помимо борьбы за призы в ROBLOX-играх, ожидали: ход игры в реальном времени; общение с топовыми блогерами и тиктокерами; DJ-cет в прямом эфире и виртуально-реальный концерт Клавы Коки.

"Вселенная Друзей" — это первый всероссийский чемпионат по играм, созданным специально для РДШ. Он проводился среди школьников 8–17 лет, разделенных на два игровых мира. Для возрастной категории 8-12 лет — "Снежное приключение", для ребят от 13 до 17 лет — "Путешествие к звёздам". Изюминкой проекта стал сайт в виде интерактивной карты "Вселенной Друзей", где дети могли поиграть в мини-игры, головоломки, викторины, а также познакомиться с активностями Российского движения школьников.



В начале эфира зрителей поприветствовала и подвела итоги года исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва. Она напомнила, как в этом году активисты РДШ запускали челленджи, проводили флешмобы, встречались с классными людьми, на различных акциях делали страну чище и добрее, поднимали в небо дроны, ставили спектакли, играли в компьютерные игры, в футбол и хоккей, учились готовить, поддерживали наших спортсменов, поздравляли Героев и чтили память воинов. По словам главы РДШ, организация насчитывает более 1,5 млн активистов по всей стране, но что важнее — проекты движения обновляются в соответствии с интересами самих школьников.

"Сегодняшнее число зрителей и участников игры наглядно демонстрирует, что создание такого формата взаимодействия с нашей аудиторией является успешным кейсом для нас. И теперь хочется пожелать, чтобы вселенная друзей РДШ росла и развивалась!" - отметила она.

В программе эфира состоялись интервью с яркими личностями, например, с Героем России, председателем РДШ Сергеем Рязанским; с суперпопулярным тиктокером-танцором Айдаром Тагировом и с блогером Анжеликой — хозяйкой симпатичного корги Бентли. Среди гостей студии был и юный программист — 16-летний Георгий Бураков, который поделился своей историей быстрого карьерного успеха, ведь в своем возрасте этот парень работает разработчиком в компании Skyeng.

"Я учился программированию самостоятельно и теперь в свои 16 лет работаю в Skyeng. Моё обучение проходило урывками, и необязательно идти моим путём. Сейчас происходит расцвет онлайн-школ, в которых почти для любой дисциплины есть курс — систематизированная информация, поданная максимально доступно. Важно другое — заглянуть в себя и понять, чего ты хочешь, определить цель", — посоветовал зрителям Бураков.

Кульминацией трёхчасовой трансляции стало выступление Клавы Коки в прямом эфире и подведение итогов чемпионата. Победители обоих миров получат призы: новейший iPhone 13, призеры — AppleWatch и планшет Samsung, также предусмотрены поощрительные награды для участников, вошедших в топ-20.

В старшей возрастной категории места распределились следующим образом: первым оказался Егор Панов из города Кашин Тверской области, вторым — Виктор Попов из Волгограда, третье место досталось Владиславу Павленко из Брянска. Среди ребят 8-12 лет лидером оказался Даниил Лысенко из рабочего посёлка Нахабино Московской области, второе место занял Руслан Хамитов из Уфы, а третье место получил Александр Романов из города Энгельс Саратовской области. Свои призы дети получат как раз к новогодним праздникам.