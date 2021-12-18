Рената Литвинова показала изящную фигуру в купальниках, которые сама и «сочинила»

54-летняя актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова выпустила коллекцию купальников, которые и продемонстрировала на себе. Рената Литвинова – известная модница. Она ходит на показы, дружит с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией и сама уже ранее выступала в роли дизайнера. На этот раз Рената выпустила коллекцию купальников и пляжной одежды в стиле ретро для бренда Leah. Принты, как сообщается в релизе, Рената придумала и отрисовала сама. Стоимость вещей в среднем начинается от 12 тысяч рублей. Актриса продемонстрировала пляжные аутфиты, которые придумала сама, в Instagram. На одном из снимков Рената позирует в бикини в самом модном оттенке предстоящего года — перванш. Она дополнила образ шелковым кимоно и солнцезащитными очками.Рената Литвинова «Будем максимально ослеплять сильнее солнца, от которого я всегда прячусь и купальники «сочинила», как для себя, максимально закрытые «с интригой» и максимально комплиментарные, не только для худых - это так укрепляет самооценку перед выходом на яркий свет», - прокомментировала фото Литвинова. «Браво!!!!!🙌👏👏👏», восхитилась Марина Зудина.Рената Литвинова «Только Рената может забить на тот факт, что сейчас зима и выпустить максимально актуальные атрибуты одежды!», «Красивая Вы такая. Идеально-отточенные линии фигуры, лица-всё так гармонично❤️», «Эта коллекция меня покорила! Буду укреплять самооценку и интриговать окружающих! Вы-потрясающая!👏», «Всегда загадочная Рената в купальнике ещё загадочнее».- восхищаются поклонники фигурой Литвиновой и ее купальниками.Рената Литвинова «Марлен Дитрих 🔥 Ассоциации невероятные», «Не знаю, но Вы Рената - женщина не нашего Века.🤔Вы мне напоминаете ещё одну богиню Киноэкрана это Аллу Демидову.❤🌹🌹🌹», - пишут интернет-пользователи