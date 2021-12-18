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Режиссер Алексей Герман — младший раскритиковал звезд-антипрививочников

Режиссер Алексей Герман — младший раскритиковал звезд-антипрививочников

Алексей Герман — младший выступил с критикой российских звезд, убеждающих россиян не вакцинироваться от коронавируса — 45-летний кинорежиссер призвал их взять на себя ответственность и не распространять непроверенную информацию.

Я считаю, что публичные люди вообще не имеют права, если они детально не изучили вопрос, отговаривать от вакцинации. Почему? Потому что мы все здесь привыкли к прививкам. Нам всем ставили всякие прививки, с которыми, когда они начинали вводиться, было огромное количество людей не согласны. При этом мы понимаем, что даже в худшем развитии событий, прививки скорее полезны, — заявил Герман-младший порталу Lenta.ru.

Режиссер добавил, что "абсурдные высказывания публичных личностей" против вакцинации могут усугубить ситуацию с распространением COVID-19 в стране.

Поэтому, когда ты призываешь не прививаться, ты как бы берешь на себя ответственность за чужую жизнь. В ситуации эпидемии, мне кажется, публичный человек должен солидаризироваться с врачами. И если уважаемые врачи <...>, ученые говорят, что надо прививаться, то надо прививаться.

Борьба с медийными антипрививочниками разворачивается нешуточная. В декабре Антон Красовский выпустил фильм-расследование, в котором назвал всех непривитых "врагами народа". Ранее в ноябре российские врачи написали звездам-антипрививочникам открытое письмо и пригласили их в красную зону госпиталей на экскурсию.

В числе адресатов письма были известные противники вакцинации Оскар Кучера, Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев, Юрий Лоза и Мария Шукшина. Аккаунты последней в YouTube и Instagram недавно заблокировали за подозрительную активность.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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