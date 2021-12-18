Рябков: РФ предлагает США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

11:01 Автор: Кристина Стащенко

Источник: ТАСС

Москва предлагает Вашингтону двусторонние переговоры по гарантиям безопасности, привлечение других стран лишит их смысла, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ТАСС.

Ранее в пятницу Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от приёма в военный блок государств, ранее входивших в Советский Союз.

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», — заявил дипломат.

По словам замминистра, такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было. «Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, — и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов», — резюмировал он.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по безопасности в Европе и исходит из того, что в таком диалоге будут и успехи, и неудачи. Тем не менее, по его словам, фундаментальная стратегия США будет заключаться в тесной координации своих действий с союзниками, обеспечении единства и готовности сесть за стол переговоров с Россией.

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