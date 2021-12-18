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Самая длинная ночь 2021 года: солнцестояние в декабре

Самая длинная ночь 2021 года: солнцестояние в декабре

21 декабря нас ожидает самая длинная ночь в году. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, каким будет этот день и почему солнцестояние благотворно повлияет на нашу удачу и настроение.


21 декабря будет одним из самых благоприятных дней декабря. В этот день нас ждет удача в самых разных делах и начинаниях. Важнее всего помнить о поставленных ранее задачах, чтобы не сбиться с пути.

Почему солнцестояние приносит удачу

Для многих будет неожиданно услышать о том, что энергия Солнца в этот день второстепенна. Она почти не повлияет на биополе людей северного полушария. Из-за самой длинной ночи энергия Солнца будет в недостатке, поэтому на первый план выйдет энергия Луны.

Луна же 21 числа будет находиться в благоприятном положении — она будет убывать в Знаке Рака. Стихия Воды идеально сочетается с фазой старения. День будет спокойным и размеренным. Этот вторник прекрасно подойдет для спокойной работы или даже отдыха.

Также в эту самую длинную ночь день даст о себе знать Церера — ближайшая к нам карликовая планета, которая окажется в благоприятном аспекте к Солнцу. Это значит, что день будет очень удачным для множества различных дел, и на некоторых из них стоит остановиться подробнее.


Какие дела будут самыми благоприятными 21 декабря

В это солнцестояние можно уходить с головой в семейные дела. Луна в Раке этому только способствует. Начинается то самое время, когда стоит сфокусироваться на уборке, помощи близким, родителям, второй половинке.

Также будет полезно проводить день в спокойствии и расслаблении. Астрологи рекомендуют найти время для отдыха. Из-за самой длинной ночи лучше заниматься чем-то спокойным: можно почитать книгу, посмотреть кино, заняться йогой или медитациями.

Реализация задач, которые не были решены в прошлом. Если у вас есть какие-то важные дела, которые по какой-то причине не удалось выполнить ранее, то можно попробовать решить их снова, но уже 21 декабря.

Можно совершать покупки для дома. Это может быть новая мебель, гаджеты, техника. Можно начинать ремонт или закупать строительные материалы.

Также полезно сегодня общаться с людьми старших поколений. Они могут дать очень важный и полезный совет, который поможет вам изменить свою жизнь к лучшему.

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По материалам: dailyhoro.ru

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