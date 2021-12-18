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Sherlock Holmes: Chapter One уже получает первое DLC, но игра еще не вышла на Xbox One

Sherlock Holmes: Chapter One уже получает первое DLC, но игра еще не вышла на Xbox One


16 ноября 2021 года состоялся релиз игры Sherlock Holmes: Chapter One на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра была хорошо принята критиками, но она не вышла на Xbox One и Playstation 4 на релизе, из-за чего разработчики столкнулись с некоторым недопонимаем со стороны игроков. Создатели проекта изначально обещали выпустить Sherlock Holmes: Chapter One на Xbox One и Playstation 4 «позже в этом году», а далее перенесли версии игры на 2022 год.

Тем не менее, для игры Sherlock Holmes: Chapter One уже доступно первое DLC. На всех платформах, где вышла игра, уже можно купить первое дополнение для проекта, которое называется «Уже не шутки» (Beyond a Joke). Это DLC, которое добавляет в игру новое задание и пару косметических предметов. Дополнение распространяется по цене в $3,99.

Дополнение «Уже не шутки»

На острове завёлся дерзкий преступник: в качестве жертв он выбирает только богачей. Попробуйте оказаться быстрее и хитрее негодяя.
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В дополнении «Уже не шутки» для Sherlock Holmes: Chapter One игроки должны поймать вора, который грабит богачей.

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По материалам: newxboxone

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