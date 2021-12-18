Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской

Вадим Карасев

В Якутии суд вынес приговор 16-летней школьнице и двум ее приятелям, которые в 2019 году пытались шантажировать мужчин интимной перепиской с лицом, не достигшим возраста согласия. Их признали виновными в вымогательстве в крупном размере.

Следствие выяснило, что злоумышленники притворялись девушками и завязывали диалоги с мужчинами. Затем они привлекали знакомую школьницу и назначали встречи с ней в безлюдных местах, где и начинали шантажировать жертв. Таким образом им удалось получить деньги и вещи на сумму около 180 тысяч рублей.

Преступная схема была "накрыта" после того, как один из потерпевших обратился в правоохранительные органы. Всех подозреваемых задержали, затем следствию удалось собрать доказательную базу и добиться обвинительного приговора.

"Суд приговорил школьницу к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, ее приятели осуждены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сообщили в региональном СК.