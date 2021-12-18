Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской

Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской

В Якутии суд вынес приговор 16-летней школьнице и двум ее приятелям, которые в 2019 году пытались шантажировать мужчин интимной перепиской с лицом, не достигшим возраста согласия. Их признали виновными в вымогательстве в крупном размере.

Следствие выяснило, что злоумышленники притворялись девушками и завязывали диалоги с мужчинами. Затем они привлекали знакомую школьницу и назначали встречи с ней в безлюдных местах, где и начинали шантажировать жертв. Таким образом им удалось получить деньги и вещи на сумму около 180 тысяч рублей.

Преступная схема была "накрыта" после того, как один из потерпевших обратился в правоохранительные органы. Всех подозреваемых задержали, затем следствию удалось собрать доказательную базу и добиться обвинительного приговора.

"Суд приговорил школьницу к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, ее приятели осуждены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сообщили в региональном СК.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не раньше января
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг

Топ на сегодня

Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки посольства в Тбилиси
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек

Еще по теме

В Челябинской области суд приговорил условно экс-полицейского за производство поддельной водки
Суд запретил якутским бизнесменам пить алкоголь
Волгоградской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Расхитители денег на военные стройки в Арктике получили условные сроки