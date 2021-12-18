Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18 декабря

Иркутский гидрометцентр прогнозирует в Иркутске температуру ночью -16,-18°, днём -5,-7° в субботу, 18 декабря. Ожидается переменная облачность, вечером слабый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 3-8 метров секунду. В Братске облачная погода, небольшой снег, днем метель, ветер ночью южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем западный 7-12 метров в секунду, температура ночью -10,-12 °, днем -5,-7°.

По области в субботу переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ночью в южных и Катангском районах без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Днем в западных, северо-западных, центральных районах местами порывы 15-17 метров в секунду, метели, температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°. Днем -5,-10°, при облачной погоде -15,-20°, в Катангском районе ночью -26,-31°, местами -36,-41°, днем -20,-25°.

В воскресенье в Иркутской области ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днем -5,-10°, местами -15,-20°. В Братском районе при облачной погоде -16,-21°, в Катангском районе -36,-41°, местами -46,-51°.