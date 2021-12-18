Слух: Разрабатывается новая игра по франшизе «Охотники за привидениями»





Последняя игра по франшизе «Охотники за привидениями» вышла в 2019 году — это был ремастер Ghostbusters: The Video Game, который лишился ряда функций оригинала. Похоже, что сейчас в разработке находится абсолютно новый проект по знаменитой серии фильмов. Об этом рассказал один из актеров — Эрни Хадсон.

В рамках фестиваля Celebrity Fan Fest в Сан-Антонио актер Эрни Хадсон, сыгравший роль Уинстона Зеддемора в фильмах, рассказал, что сейчас в разработке есть игра по франшизе «Охотники за привидениями». На вопрос, хотел бы он снова появиться в играх Ghostbusters, Хадсон ответил:

Фактически, я только что получил электронное письмо, потому что мы делаем еще одну видеоигру.

Он отметил, что команда разработчиков изо всех сил пыталась сделать его игрового персонажа похожим на него, но у них это не получается:

Они присылают мне прототипы персонажей, чтобы получить правильный образ, им, кажется, трудно создать мой образ. […] Для меня так странно, что они могут заставить Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Гарольда Рамиса выглядеть точно так же, как они, но в итоге я выгляжу как Эдди Мерфи или кто-то еще.

Отметим, что пока официально разработка новой игры по Ghostbusters не подтверждена. Нет и информации о том, кто именно разрабатывает проект.