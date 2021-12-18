СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд

Базирующийся в Норвегии аналитический стартап Dune Analytics готовится закрыть раунд финансирования, по итогам которого его оценка достигнет $1 млрд. Об этом сообщает The Block со ссылкой на собственные источники.

По их данным, нью-йоркская компания Union Square Ventures возглавит раунд Серии A. В нем также примут участие Coatue Management, Redpoint Ventures, Dragonfly Capital и Multicoin Capital.

Аналитическая платформа взаимодействует с данными Ethereum, Polygon, Optimism и xDAI. Разработчики планируют интегрировать все системы, совместимые с виртуальной машиной Ethereum.

Большинство функций Dune Analytics доступно бесплатно — пользователи могут обращаться к базе данных, создавать дашборды. Платный вариант стоимостью от $390 в месяц предполагает расширенные возможности кастомизации, приватные запросы и экспорт данных.

В августе компания привлекла $8 млн. На тот момент оценка не разглашалась.

Издание насчитало в криптоиндустрии 64 стартапа стоимостью от $1 млрд и выше. 39 из них достигли статуса "единорога" в 2021 году.

Напомним, аналитическая фирма Nansen привлекла $75 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Accel.