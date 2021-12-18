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СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд

СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд


Базирующийся в Норвегии аналитический стартап Dune Analytics готовится закрыть раунд финансирования, по итогам которого его оценка достигнет $1 млрд. Об этом сообщает The Block со ссылкой на собственные источники.


По их данным, нью-йоркская компания Union Square Ventures возглавит раунд Серии A. В нем также примут участие Coatue Management, Redpoint Ventures, Dragonfly Capital и Multicoin Capital. 


Аналитическая платформа взаимодействует с данными Ethereum, Polygon, Optimism и xDAI. Разработчики планируют интегрировать все системы, совместимые с виртуальной машиной Ethereum.


Большинство функций Dune Analytics доступно бесплатно — пользователи могут обращаться к базе данных, создавать дашборды. Платный вариант стоимостью от $390 в месяц предполагает расширенные возможности кастомизации, приватные запросы и экспорт данных.


В августе компания привлекла $8 млн. На тот момент оценка не разглашалась.


Издание насчитало в криптоиндустрии 64 стартапа стоимостью от $1 млрд и выше. 39 из них достигли статуса "единорога" в 2021 году.


Напомним, аналитическая фирма Nansen привлекла $75 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Accel.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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