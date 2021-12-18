Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области

СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области

СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области


Утром 16 декабря на территории частного дома в селе Жемчужное Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба местной Нацполиции.


На месте происшествия работали следователи, взрывотехники и спасатели. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.


Местные СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что при осмотре территории были обнаружены хвостовик от гранаты, фрагменты пускового устройства и пустой тубус от РПГ-22 с поврежденной маркировкой. Взрыв повредил сарай.


Во дворе также нашли папку с флешкой, на которой якобы были записаны угрозы фермерам с требованием в срок до Нового года выплатить долг в размере 4 BTC (около $187 000 на момент написания).


Источники сообщили, что флешку за несколько минут до взрыва подбросил неизвестный мужчина. Полиция пока не комментировала данную информацию.


Напомним, в октябре вымогатели биткоинов атаковали крупную украинскую сеть аптек «АНЦ». Злоумышленники взломали систему информационной защиты компании, заблокировали работу сайта и отключили филиалам аптек доступ в интернет.


По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, с июля по октябрь 2021 года они зафиксировали не менее шести атак программ-вымогателей на крупный бизнес.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не раньше января
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг
Татьяне Тарасовой снова стало плохо
Татьяне Тарасовой снова стало плохо
Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак

Топ на сегодня

Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки посольства в Тбилиси
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах

Еще по теме

В жилом доме Одессы прогремел взрыв
Мощный взрыв произошел в жилом доме в Швеции
В Сумской области Украины произошел взрыв во дворе военкомата
Мужчина взорвал две гранаты на заседании суда в Днепропетровской области, есть жертвы