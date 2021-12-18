СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области

Утром 16 декабря на территории частного дома в селе Жемчужное Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

На месте происшествия работали следователи, взрывотехники и спасатели. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что при осмотре территории были обнаружены хвостовик от гранаты, фрагменты пускового устройства и пустой тубус от РПГ-22 с поврежденной маркировкой. Взрыв повредил сарай.

Во дворе также нашли папку с флешкой, на которой якобы были записаны угрозы фермерам с требованием в срок до Нового года выплатить долг в размере 4 BTC (около $187 000 на момент написания).

Источники сообщили, что флешку за несколько минут до взрыва подбросил неизвестный мужчина. Полиция пока не комментировала данную информацию.

Напомним, в октябре вымогатели биткоинов атаковали крупную украинскую сеть аптек «АНЦ». Злоумышленники взломали систему информационной защиты компании, заблокировали работу сайта и отключили филиалам аптек доступ в интернет.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, с июля по октябрь 2021 года они зафиксировали не менее шести атак программ-вымогателей на крупный бизнес.