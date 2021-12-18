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Татьяне Тарасовой снова стало плохо

Татьяне Тарасовой снова стало плохо
Стало известно о состоянии тренера Татьяны Тарасовой. Все были обеспокоены, когда Татьяна Тарасова пропустила съемки полуфинала и финала шоу «Ледниковый период». Стало ясно, что все серьезно, поскольку Тарасова — чрезвычайно ответственный человек. Но что же произошло на самом деле, никто не знал. Сегодня стало известно, что у Тарасовой произошли проблемы с давлением. По информации 5-tv.ru, ей стало плохо 15 декабря. Тарасова пожаловалась на общую слабость и боли в груди. Также у нее поднялось давление. К ней приехала «Скорая», медики после обследования и оказания первой помощи оставили ее дома для амбулаторного лечения.
Татьяна Тарасова Множество знаменитостей на своих страницах в социальных сетях выразили ей поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Наиболее близко к сердцу эту информацию принял Илья Авербух. Заслуженный мастер спорта России, комментируя госпитализацию, не смог сдержать слез. Напомним, тренер вот уже восемь лет страдает из-за болей в спине. В 2013 году наставница олимпийских чемпионов перенесла сложную операцию на позвоночнике по замене нескольких позвонков, после чего стала чувствовать себя лучше. Но в прошлом году ее недуг обострился, так что спортсменка оказалась прикована к инвалидному креслу. Говорят, сейчас Татьяна Анатольевна не может передвигаться без посторонней помощи, настолько сильно у нее болят спина и суставы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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