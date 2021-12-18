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Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу

Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
Артист Тимур Батрутдинов был госпитализирован с коронавирусом. Еще в начале декабря шоумен заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас же состояние юмориста ухудшилось и ему понадобилась помощь медиков. В начале болезни комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позже состояние Батрутдинова ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у шоумена 25–50% поражения легких.
Тимур Батрутдинов Сейчас состояние звезды Comedy Сlub оценивается как среднетяжелое. 43-летний Тимур находится под тщательным наблюдением специалистов, сообщает Mash. К слову, комик не выходит на связь с поклонниками с конца ноября. Последнее, о чем заявлял Тимур — так это о постоянном поиске спутницы. В интервью Ляйсан Утяшевой он говорил, что ему все сложнее построить отношения. «Холостяк» мне подпортил карму в этом отношении. Потому что все знакомства с девушками начинаются с фразы: «А что на «Холостяке» у вас все по-настоящему? А почему Галину не выбрал? А с Бузовой — правда или пиар?» То есть изначально относятся ко мне как к человеку из телевизора, у которого жизнь — заголовки желтых изданий», — откровенничал он.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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