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Тимура Батрутдинова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У комика выявили коронавирус

Тимура Батрутдинова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У комика выявили коронавирус

43-летнего комика Тимура Батрутдинова госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

Как отмечает издание, популярный комик еще 9 декабря почувствовал недомогания. Артист тогда пожаловался на слабость и кашель. 

Однако со временем состояние Тимура Батрутдинова ухудшилось. В результате было принято решение о помещении звезды в стационар.

Тимуру Батрутдинову сделали компьютерную томографию, показавшую, что у него поражены легкие на 25-50%. 

Врачи оценивают состояние знаменитого комика как среднетяжелое. Сейчас резидент Comedy Club находится в больнице.

Как писал NEWSTES, ранее Тимур Батрутдинов высмеял Митю Фомина, заявив, что он проверен тысячами мужчин.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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