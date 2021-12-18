Тимура Батрутдинова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У комика выявили коронавирус

Вадим Карасев

43-летнего комика Тимура Батрутдинова госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

Как отмечает издание, популярный комик еще 9 декабря почувствовал недомогания. Артист тогда пожаловался на слабость и кашель.

Однако со временем состояние Тимура Батрутдинова ухудшилось. В результате было принято решение о помещении звезды в стационар.

Тимуру Батрутдинову сделали компьютерную томографию, показавшую, что у него поражены легкие на 25-50%.

Врачи оценивают состояние знаменитого комика как среднетяжелое. Сейчас резидент Comedy Club находится в больнице.



Как писал NEWSTES, ранее Тимур Батрутдинов высмеял Митю Фомина, заявив, что он проверен тысячами мужчин.