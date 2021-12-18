Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержала полиция за пост 2015 года об Александре Лукашенко

Вадим Карасев

Вчера в Москве полиция задержала 33-летнюю участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом она сама рассказала изданию "Медиазона" (Минюст включил издание в список иноагентов).

Алехина рассказала, что ее задержали на выходе из квартиры. За несколько часов до этого там же задержали муниципального депутата Басманного района и тоже участницу Pussy Riot Люсю Штейн — по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики.

Алехину обвиняют в том же. В 2015 году она опубликовала в инстаграме портрет президента Беларуси Александра Лукашенко со свастикой.

К своему задержанию она была готова, о чем написала в инстаграме.

Сейчас я выйду из дома, меня задержат, увезут в отдел полиции и дадут 15 суток. За что? А ни за что. За пост 2015 года с Лукашенко,

— отметила Мария.





Алехина сейчас проходит подозреваемой по так называемому "санитарному делу". Его возбудили в январе после митингов в поддержку Алексея Навального. Фигурантами дела стали 10 человек. Следствие обвинило их в том, что, призывая людей выходить на акцию, они провоцировали их на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Алехина рассказала, что ее приговор потеряли. По ее словам, это сделали намеренно.

До этого было два месяца тишины, мой приговор по санитарному делу, который должны были отдать через три дня, потеряли. Да-да, привет, новый виточек ада — у нас не только выносят тупые политические приговоры, но потом еще и умудряются их потерять. Зачем терять приговор? Очень просто — уголовный срок не начинает засчитываться, пока приговора нет в инспекции ФСИН. То есть это такое кафкианское накидывание лишних месяцев ограничения свободы. Так вот, пока мой уголовный срок не может вступить в силу, менты решили накинуть мне еще арестных суток за шестилетней давности пост с Лукашенко, окруженным свастонами. Думаю, в том, что Лукашенко — pure фашист, после прошлого года уже никто не сомневается. Так что поеду в спецприемник с чистой совестью,

— добавила она.

Статья, по которой были задержаны девушки, предполагает 15 суток административного ареста.





Мариана Панкина