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В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не раньше января

В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не раньше января


На этой неделе разработчики Halo Infinite сообщили, что выпустили последнее обновление и основная команда отправляется на отдых, связанный с рождественскими праздниками. Но оказалось, что последнее обновление ломает режим Big Team Battle в мультиплеере Halo Infinite, и игроки массово жалуются на проблемы с подключением в этом режиме.

Студия 343 Industries признала, что ошибка с режимом Big Team Battle действительно актуальна. Игроки не могут подключиться к игре в данном режиме, но исправление выйдет не раньше января. Разработчики объясняют это «сложным характером проблемы в сочетании с приближающимися праздниками». На исправление ошибки, как говорится в заявлении 343 Industries, скорее всего, потребуется несколько недель, хотя часть команды работает и сейчас.

При этом студия 343 Industries дает советы игрокам, которые все же хотят подключиться к режиму Big Team Battle в Halo Infinite:



Запускать поиск матча в одиночку. Разработчики отмечают, что «у одиночных игроков в очереди гораздо больше шансов успешно загрузиться в матч BTB».



Если даже одиночный игрок не может подключиться к матчу и сталкивается с ошибками, нужно перезапустить игру: «в некоторых случаях игрок может застрять в непрерывном цикле ошибок, который лучше всего решить, просто принудительно покинут игру и перезапустив ее».

Исправление режима Big Team Battle в Halo Infinite — главный приоритет для команды 343 Industries, как говорится в заявлении на форуме поддержки.

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По материалам: newxboxone

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