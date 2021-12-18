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В Иркутске подвели итоги полуфинала экологической премии «Делаю для мира»

В Иркутске подвели итоги полуфинала экологической премии «Делаю для мира»

В Иркутске состоялся 1 этап награждения финалистов второй экологической премии Иркутской области «Делаю для мира». Байкальский банк Сбербанка второй год подряд выступает партнером мероприятия. Экологическая премия «Делаю для мира» – это общественная награда за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и экологическом просвещении. Региональную премию учредили по инициативе благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В этом году на премию подано 80 заявок от жителей и организаций региона. Во второй этап конкурса «Делаю для мира» прошли 34 участника, 19 организаций и восемь общественных объединений. 10 декабря полуфиналистам вручили дипломы и памятные подарки. Церемонию транслировали на телеканале «АИСТ» и YouTube-канале «Подари планете жизнь». Жители Иркутской области во время телеинтервью с полуфиналистами могли познакомиться с их эко-проектами.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:
— Главная идея эко-премии «Делаю для мира» заключается в поддержке тех, кто не просто озвучивает идеи ответственного отношения к природе, а действует: сажает леса, очищает берега, водоемы, восстанавливает природные ресурсы, ведет за собой, спасает, перерабатывает. Приятно осознавать, что дело эко-защитников с каждым годом расширяет ряды своих сторонников, их работа приобретает все большее значение в обществе. Конкурс «Делаю для мира» вошел в список официальных проектов Года Байкала. Всего участниками конкурса на присуждение награды в полуфинале 2021 года стали более 50 человек из Иркутска, Братска, Байкальска, Усолья-Сибирского, Жигалово, Алзамая и других населенных пунктов региона. Все они- неравнодушные люди, и работа каждого достойна благодарности общества.

Наталья Еремеева, исполнительный директор фонда «Подари планете жизнь»:
— Все, кто стал номинантом — победители премии, это уже высокая планка. Работы оценивали восемь экспертов - представителей из профильных организаций. И я рада, что мы имеем возможность поддерживать дела, приносящие пользу природе на любом уровне, от дел маленькой школьницы до проектов крупных организаций области. Это объединяет и дает всем силы действовать дальше. Благодарю Байкальский банк за целый год активной совместной работы и всех наших партнеров, поддержавших региональную экологическую премию.

Среди награжденных полуфиналистов премии «Делаю для мира» — Анастасия Кулебякина, менеджер по развитию госсектора и региональных ключевых партнеров Иркутского отделения Сбербанка. Анастасия – активный эко-волонтер Байкальского банка Сбербанка, организатор акций и проектов, направленных на охрану окружающей среды: экоборье для детей и молодежи, акции по посадке деревьев, реализация мероприятий по эко-образованию учеников школы №19 Иркутска, являющейся партнером банка в программе стратегии ESG и других.

Премия «Делаю для мира» вручается при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской области, администрации Иркутска и «Заповедного Прибайкалья».



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По материалам: irk

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